Гражданская жизнь предполагает свободу. В армии свобода отсутствует. Но когда понимаешь, что от тебя зависит жизнь твоя и твоего товарища, приходит осознание собственной ответственности и важности контроля за своей жизнью – начиная от мелочей вроде того, насколько хорошо ты сегодня проверил укладку.13 комментариев
Число раненых после обстрелов ВСУ жилых кварталов Алешек Херсонской области выросло до 14
Число пострадавших в результате обстрелов ВСУ по жилым кварталам города Алешки Херсонской области возросло до 14, сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко.
Он рассказал, что после удара по рынку ВСУ нанесли бить FPV-дронами по многоэтажкам. В одной из 9-этажек начался большой пожар. Осколочные ранения получили шесть мирных жителей разного возраста, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что в результате украинского обстрела района центрального рынка в Алешках Херсонской области ранены восемь человек.