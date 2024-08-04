Гражданская жизнь предполагает свободу. В армии свобода отсутствует. Но когда понимаешь, что от тебя зависит жизнь твоя и твоего товарища, приходит осознание собственной ответственности и важности контроля за своей жизнью – начиная от мелочей вроде того, насколько хорошо ты сегодня проверил укладку.13 комментариев
ВС России поразили объекты критической инфраструктуры в трех населенных пунктах Сумской области
Объекты критической инфраструктуры поразили в трех населенных пунктах Сумской области, сообщило региональное отделение украинского телеканала «Общественное».
По сообщению телеканала, повреждена критическая инфраструктура и транспорт в Мануховке Мирополье и Дружбе, передает РИА «Новости».
Ранее группировка «Север» нанесла поражение четырем бригадам ВСУ под Харьковом и в Сумской области.