Нанесено поражение формированиям 44-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой, 142-й пехотной, 71-й егерской бригад ВСУ около Гродовки, Калиново, Михайловки, Розовки и Дружбы ДНР. Отражены семь контратак штурмовых групп 32-й, 53-й механизированных, 68-й егерской бригад ВСУ и 37-й бригады морской пехоты, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Потери противника составили до 455 военнослужащих, бронемашина, два 152-мм орудия «Мста-Б», три 122-мм гаубицы Д-30 и американская 105-мм гаубица М101, перечислили в Минобороны.
Между тем подразделения группировки «Восток» улучшали положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ рядом с Водяным и Угледаром ДНР. Была отражена контратака штурмовой группы 31-й механизированной бригады ВСУ.
Противник потерял до 125 военнослужащих, танк и бронемашину, отчитались в Минобороны.