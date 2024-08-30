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В Госдуме прокомментировали уничтожение F-16 на Украине
Депутат Шеремет: счет по уничтожению F-16 на Украине открыт и будет приумножен
Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что счет по уничтожению американских истребителей F-16 на территории Украины открыт, и он будет приумножен.
По его словам, счет открыт и будет постоянно приумножаться с помощью нашей системы ПВО, передает РИА «Новости».
Шеремет добавил, что западное оружие эффективно только для борьбы с мирными гражданами, в боевых условиях не выдерживает конкуренции с российским.
Депутат отметил, что западным производителям необходимо прекратить поставки оружия Украине, пока киевский режим окончательно не подмочил их репутацию, показав слабые стороны западного вооружения, тем самым сорвав им крупные международные контракты.
Ранее посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что уничтожение на Украине самолета F-16, якобы случайно произошедшее с использованием системы Patriot, является достойным началом для американского «чудо-оружия» в руках «бедуинов».
Напомним, издание The Wall Street Journal сообщило, что киевский режим потерял первый из поставленных ему истребителей F-16.