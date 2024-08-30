Даже если нам кажется, что информация работает в пользу России – это не более чем иллюзия. Информация всегда работает в пользу хозяев медиа, включая самые злонамеренные цели, типа введения в заблуждение российского общества и провоцирование его на опасные для страны действия.0 комментариев
Мирошник: Российских солдат начинают кормить в плену ВСУ только перед визитом проверяющих
Российские военные, прошедшие украинский плен, жалуются на жестокое обращение, их буквально переставали избивать и начинали нормально кормить только перед визитами проверяющих из Международного комитета Красного Креста (МККК) и ООН, заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
По его словам, человек, который по обмену был возвращен в Россию, говорил ему: «Знаешь, когда нас начинали кормить и переставали избивать, мы понимали, что где-то через неделю к нам приедет проверка МККК, ООН или других иностранных наблюдателей. Как только они уезжали, нас начинали бить смертным боем, морить голодом и откровенно издеваться», передает РИА «Новости».
Мирошник добавил, что российская сторона документирует все случаи жестокого обращения с российскими военными в украинском плену. Он отметил, что с ребятами работают врачи и СК и через какое-то время эти подробности будут известны мировому сообществу. «Но только тому, которое будет слышать это. Потому что заказчик, как правило, о своем преступлении слушать не намерен», – заключил он.
Ранее Россия вернула 115 попавших в плен на Курском направлении российских военных.