Число пострадавших в ДТП с автобусом в Красноярском крае выросло до 25 человек

Tекст: Кристина Цыцура

За медпомощью обратились 25 человек, среди них три ребенка. Госпитализированных нет, все пациенты направлены на амбулаторное наблюдение, передает ТАСС со ссылкой на представителя министерства.

ГУ МВД по региону сообщило, что в момент аварии в автобусе находились 30 пассажиров. Автобус следовал из поселка Маганск в поселок Береть.

Ранее сообщалось, что в Бурятии в ДТП с микроавтобусом пострадали пять человек.



