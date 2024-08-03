Гражданская жизнь предполагает свободу. В армии свобода отсутствует. Но когда понимаешь, что от тебя зависит жизнь твоя и твоего товарища, приходит осознание собственной ответственности и важности контроля за своей жизнью – начиная от мелочей вроде того, насколько хорошо ты сегодня проверил укладку.6 комментариев
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Красноярском крае выросло до 25 человек
Количество пострадавших в результате ДТП с автобусом, который перевернулся в кювет в Красноярском крае, возросло до 25, сообщили в региональном минздраве.
За медпомощью обратились 25 человек, среди них три ребенка. Госпитализированных нет, все пациенты направлены на амбулаторное наблюдение, передает ТАСС со ссылкой на представителя министерства.
ГУ МВД по региону сообщило, что в момент аварии в автобусе находились 30 пассажиров. Автобус следовал из поселка Маганск в поселок Береть.
Ранее сообщалось, что в Бурятии в ДТП с микроавтобусом пострадали пять человек.