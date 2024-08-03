Гражданская жизнь предполагает свободу. В армии свобода отсутствует. Но когда понимаешь, что от тебя зависит жизнь твоя и твоего товарища, приходит осознание собственной ответственности и важности контроля за своей жизнью – начиная от мелочей вроде того, насколько хорошо ты сегодня проверил укладку.4 комментария
Украинцев предупредили о новых отключениях света из-за жары
На Украине снова могут ввести отключения электричества, если температура поднимется выше 30 градусов, заявил глава «Укрэнерго» Виктор Кудрицкий, сообщает украинское Страна.ua.
«Жара выше 30 градусов может вернуться, и в таком случае ситуация в энергосистеме может измениться», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.
Ранее исполнительный директор украинского энергохолдинга ДТЭК Дмитрий Сахарук предупредил, что украинцы могут оставаться без света зимой до четырех часов в сутки, если не будут приняты срочные меры по восстановлению энергомощностей.