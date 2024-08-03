Украинцев предупредили о новых отключениях света из-за жары

В Словакии началась акция по борьбе с нелегальной миграцией с Украины

Словакия начала на границе с Украиной акцию по борьбе с нелегальной миграцией

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, акция будет продолжаться до субботы, будет усилено патрулирование и мониторинг границы. Помимо пограничников в акции принимают участие порядка 400 правоохранителей, дополнительно привлечено 200 единиц техники, передает РИА «Новости».

По его словам, в контексте военного конфликта, который до сих пор происходит на Украине, увеличилось число попыток нелегально пересечь границу на внешней границе Шенгенской зоны.

Шутай-Эшток добавил, что речь идет не только о тех людях, которые пытаются покинуть Украину, растет число и тех, кто пытается ввезти в Словакию контрабандный товар, в том числе наркотики и оружие. Он отметил, что стартовавшая в пятницу акция связана с повышенной активностью тех групп, которые занимаются контрабандой и перевозкой нелегальных мигрантов.

Как сообщил глава управления пограничной полиции Тибор Мако, порядка 700 человек были задержаны в Словакии с начала года в ходе попыток нелегально попасть в республику с Украины. Он добавил, что большинство из задержанных – это украинские мужчины.

«Там сейчас воинская обязанность, они не могут пройти через пограничные переходы легально, если эти люди не представляют риски для безопасности, тогда в большинстве своем они просят временное убежище и остаются под охраной Словакии, мы не возвращаем их назад», – сказал Мако.

Ранее Словакия выдвинула ультиматум Украине из-за российской нефти.