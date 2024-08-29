Пловец Даниленко стал первым выигравшим медаль Паралимпиады в Париже россиянином

Tекст: Ольга Иванова

Россиянин на дистанции 100 м на спине (категория S2) показал результат 2 минуты 1,34 секунды. Первое место занял бразилец Габриэл дос Сантос, а третьим стал чилиец Альберто Абарса Диас. Даниленко стал первым россиянином, который взял медаль на Паралимпийских играх в Париже, передает ТАСС.

Даниленко 24 года, он является двукратным бронзовым призером Паралимпийских игр в Токио, которые прошли в 2021 году.

Ранее сообщалось, что правительство Франции отказалось выдать визы двум российским спортсменам для участия в Паралимпийских играх в Париже.