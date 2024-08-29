В советское время люди ехали на Сахалин за длинным рублем, а интеллигенция – еще и за относительной свободой, характерной для региона, дальше которого не сошлют. Сегодня, несмотря на преобладание автомобилей с правым рулем на улицах Южно-Сахалинска, ментальной «праворульностью» сахалинцы не страдают.8 комментариев
Пловец Даниленко стал первым выигравшим медаль Паралимпиады в Париже россиянином
Российский пловец Владимир Даниленко завоевал серебряную медаль Паралимпийских игр в Париже.
Россиянин на дистанции 100 м на спине (категория S2) показал результат 2 минуты 1,34 секунды. Первое место занял бразилец Габриэл дос Сантос, а третьим стал чилиец Альберто Абарса Диас. Даниленко стал первым россиянином, который взял медаль на Паралимпийских играх в Париже, передает ТАСС.
Даниленко 24 года, он является двукратным бронзовым призером Паралимпийских игр в Токио, которые прошли в 2021 году.
Ранее сообщалось, что правительство Франции отказалось выдать визы двум российским спортсменам для участия в Паралимпийских играх в Париже.