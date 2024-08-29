В советское время люди ехали на Сахалин за длинным рублем, а интеллигенция – еще и за относительной свободой, характерной для региона, дальше которого не сошлют. Сегодня, несмотря на преобладание автомобилей с правым рулем на улицах Южно-Сахалинска, ментальной «праворульностью» сахалинцы не страдают.6 комментариев
Миллер назвал срок начала поставок газа в Китай по «дальневосточному» маршруту
Миллер пообещал начать поставки газа в КНР по «дальневосточному» маршруту в конце января 2027 года
Поставки газа в Китай по «дальневосточному» маршруту начнутся в конце января 2027 года. Об этом заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер.
«Мы реализуем и новые проекты. В частности, в конце января 2027 года газ в Китай пойдет и по «дальневосточному» маршруту. Строительство магистрального газопровода ведется строго по графику», – сказал Миллер на на совещании, посвященном Дню работников нефтяной и газовой промышленности, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что Газпром установил новый исторический рекорд суточных поставок трубопроводного газа в Китай по магистральному газопроводу «Сила Сибири».
В январе 2024 года Газпром заявил, что вывел суточные поставки газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» на принципиально новый уровень, предусмотренный договором для 2024 года.