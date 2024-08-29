ВСУ в Курской области потеряли за сутки более 400 военных и 29 единиц бронетехники

Tекст: Алексей Дегтярев

ВСУ за этот период потеряли более 400 военнослужащих и 29 единиц бронетехники, включая БМП, БТР, 27 боевых бронированных машин, указало ведомство в своем Telegram-канале.

Также украинская сторона потеряла артиллерийское орудие, установку РСЗО, миномет и 17 автомобилей.

Группировка «Север» при поддержке авиации и артиллерии отразила четыре атаки украинских штурмовиков в направлении Коренево и Черкасского Поречного. Сорваны попытки атак в сторону Борок, Кремяного, Спального, Мартыновки и Черкасской Конопельки.

В зоне ответственности группировки ВСУ потеряли до 70 человек и четыре бронемашины. Пять украинских боевиков сдались в плен.

Авиация, артиллерия и войска поразили скопления живой силы и техники 22-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й и 82-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, а также 1-й бригады нацгвардии и 1004-й бригады охраны у Апанасовки, Борок, Бяхово, Вишневки, Заолешинки, Кубаткина, Колмакова, Красноктябрьского, Любимовки, Михайловки, Новой Сорочины, Обуховки, Плехово, Рубанщины, Русского Поречного, Снагостя и Черкасской Конопельки.

Авиация в Сумской области ударила по районам сосредоточения личного состава и военной техники резервов 22-й, 61-й, 41-й механизированных и 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии, а также 101-й, 103-й и 129-й бригад теробороны у Белополья, Басовки, Водолаги, Глухова, Искрисковщины, Михайловского, Первомайского, Пустогорода, Сумов, Шалыгино и Эсмани.

За время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли до 7450 человек, 74 танка, 36 БМП, 64 БТР, 486 боевых бронированных машин, 52 артиллерийских орудия, 15 установок РСЗО, пять ЗРК, 10 станций радиоэлектронной борьбы, две РЛС контрбатарейной борьбы, РЛС ПВО, пять единиц инженерной техники.