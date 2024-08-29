Эксперты объяснили запрос избирателей на «сверхновую честность»

Tекст: Олег Исайченко

Несмотря на все вызовы, российская политическая и электоральная системы действуют безотказно, сказал политолог Фирдус Алиев, модерируя дискуссию в рамках круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему: «Выборы 2024: финальный прогноз».

«8 сентября пройдут около четырех тысяч избирательных кампаний всех уровней в большинстве регионов. В том числе – выборы глав 25 субъектов, довыборы в Госдуму, кампании депутатов представительных органов региональных столиц и другие. Интерес к губернаторским выборам очень высок. Это подтверждает активность в регионах», – напомнил он.

При этом выборы глав регионов, вероятно, пройдут в референдумном формате – поэтому аналитики не ожидают вторых туров. «Вести речь об это не представляется возможным. Избиратели сплотились вокруг представителей власти, вокруг тех кандидатов, которых предложил президент, и вокруг тех общественных ценностей, которые эти кандидаты собой несут», – пояснил Алиев.

Активно ведется и подготовка наблюдателей, которые обеспечат открытость избирательного процесса. Об этом заявил Александр Брод, член СПЧ и председатель Ассоциации НОМ. «Интерес к институту общественных наблюдателей тоже растет: таковых на выборах будет более 65 тыс. человек, а их подготовкой занимались 330 экспертов», – сказал он.

По его словам, за последние шесть лет общественные штабы по наблюдению прибавили в росте, проводят форумы, работают с молодежью, выходят на студенческие аудитории. «Институт общественного наблюдения в России состоялся», – заверил Брод.

Ожидания социологов

Также российская управленческая система показывает внушительный уровень устойчивости, а интерес к выборам в обществе высокий вне зависимости от явки, сказал Михаил Мамонов, руководитель Департамента политических исследований ВЦИОМ, представив результаты опроса «Навстречу выборам губернаторов – 2024».

«Осведомленность общества о выборах в регионах: Вологодская область – 77% знают о том, когда состоятся выборы, Калининградская область – 81%, Республика Алтай – 70%, Забайкальский край – 70%, Мурманская область – 73%, Калмыкия – 79%, Санкт-Петербург – 68%. Везде от 76% до 89% опрошенных ожидают побед действующих глав субъектов», – добавил он.

«В Липецкой, Сахалинской, Тульской областях уровень информированности о выборах также высок – везде около двух третей респондентов. В Волгоградской области осведомленность чуть ниже – 58%. Но везде по опросам также победят действующие главы», – заявил Ефим Фидря, заместитель директора Центра социальных исследований и технологических инноваций НИУ ВШЭ.

«Отдельно стоит отметить уровень известности действующих глав регионов в Липецкой, Волгоградской и Сахалинской областях – он составляет 96-97%, что близко к абсолютному», – добавил он.

Декларируемая явка в регионах также высокая: Курганская область – 65%, Самарская область – 59%. Хабаровский край – 62%, Ставропольский край – 57%, Башкортостан – 59%, Оренбургская область – 59%, сообщил Роман Бумагин, руководитель группы партнерских коммуникаций ФОМ.

«Мы видим в российском обществе консолидацию вокруг власти, поддержку действующих глав регионов и отсутствие вторых туров на горизонте. Например, в Челябинской области расчетное значение явки составляет 47-49%, а за действующего губернатора готовы проголосовать 88% опрошенных», – добавил Виктор Потуремский, директор по политическому анализу Института социального маркетинга.

«В Астраханской области ожидание победы действующего губернатора составляет 83%, в Кемеровской – 83% при явке 67-69%. Отдельно отмечу, что в Курской области 62% опрошенных считают, что выборы должны пройти как запланировано, это покажет киевскому режиму, что россиян не запугать. Действующего губернатора готовы поддержать 77% избирателей», – уточнил аналитик.

«Проведение выборов в Курской области – это правильно»,

– согласилась Алена Булгакова, исполнительный директор ассоциации «Независимый общественный мониторинг». «Иное решение негативно сказалось бы на стабильности и уверенности в политической системе. Куряне – политически осознанные люди. Здесь избирательные системы и комиссии адаптируются под меняющиеся обстоятельства», – напомнила она.

«Кроме того, Россия сохраняет принципы демократии, укрепляет свою государственность. В стране сложилась практика проведения выборов в строго назначенные сроки, независимо от текущей обстановки. Проведение выборов, когда на повестке дня стоят различные угрозы, не только подчеркивает силу существующих институтов, но и демонстрирует готовность общества к преодолению трудностей», – указала эксперт.

При этом есть изменения и в предпочтениях россиян. «Если раньше трендом была «новая искренность», то сейчас появился запрос на «сверхновую честность» вплоть до циничной откровенности. Кстати, новый министр обороны четко сформулировал суть «сверхновой честности» – «ошибаться можно, врать нельзя», – резюмировал политолог Евгений Минченко.