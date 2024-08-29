Ощущая собственную безнаказанность, Зеленский устроил самый настоящий кочевой набег на Курскую область. И снова после этого Банковая стоит на месте целая и невредимая. Стоит – и будет стоять. Просто потому, что у противников ударов есть свои аргументы, не менее серьезные, чем у сторонников. Которые сконцентрированы не на мести или справедливости, а на издержках и стратегии.0 комментариев
Счетная палата выявила финансовые несостыковки при строительстве трассы М-12
В проекте строительства автомагистрали М-12 «Восток» были выявлены существенные расхождения в объемах финансирования и сметной стоимости, выяснила Счетная палата России.
По данным ведомства, был проведен аудит хода реализации масштабного инфраструктурного проекта – строительства автомагистрали М-12 «Восток», связывающей Москву с Казанью и являющейся частью международного транспортного коридора «Европа – Западный Китай», пишет «Российская газета».
Аудиторы выявили ряд серьезных финансовых нарушений и несоответствий в ходе реализации проекта. В частности было установлено, что объем финансирования, предусмотренный паспортом проекта М-12, оказался недостаточным.
В ходе проверки были обнаружены нарушения, связанные с подготовкой проектно-сметной документации – в ряде случаев стоимость строительно-монтажных работ была завышена, что привело к неэффективному использованию бюджетных средств.
Счетная палата также обратила внимание на существенные расхождения между первоначально запланированными и фактическими затратами на строительство отдельных участков трассы, в том числе обхода Тольятти.
Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что трасса М-12 «Восток» будет продлена от Екатеринбурга до Тюмени в 2025 году согласно планам дорожного строительства.