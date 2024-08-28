  • Новость часаРоссия ввела санкции в отношении американских журналистов
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    Захарова заявила о готовности США развязать руки Киеву для ударов по России
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    WSJ: Ракетные удары ВС России вскрыли слабые места ПВО Украины
    Автором канала с фейками о Курской области оказалась уехавшая в США журналистка Орлова
    Мнения
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Война уже давно не «политика», а вопрос выживания

    Еще есть люди, которые пытаются быть «нейтральными». Когда сейчас, вот прямо сейчас, на дорогах Курской области издеваются над нашими стариками. Бьют по школам и торговым центрам Донецка. Находится полно людей, которые говорят об этом – «политика».

    12 комментариев
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Зеленский сжигает мосты

    Налицо радикальный разворот в риторике президента Украины. Все лето Зеленский демонстративно показывал, что смягчает переговорные позиции со своей стороны. Теперь же Зеленский «сжигает мосты» и отвергает переговоры как таковые.

    6 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Андрей Платонов – самая яркая звезда русской мечты

    125 лет назад родился Андрей Платонов. Одно время было принято считать вершинную прозу Платонова сатирой на сталинизм. Конечно, Платонов был человеком весьма язвительным и обладал своеобразным чувством юмора. И конечно, то, что происходило на его глазах с революцией, пролетариатом, деревней и страной в целом, ему, мягко говоря, не очень нравилось. Но вот кем он совершенно точно не был – так это сатириком.

    8 комментариев
    28 августа 2024, 20:24 • Новости дня

    Ветеран-защитник Донбасса провел урок мужества для молодежи в Волновахе

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Доме молодежи в Волновахе прошел урок мужества, организованный в рамках Всероссийской акции «Служу Отечеству» при содействии филиала Российского общества «Знание».

    Урок мужества провел ветеран-подопечный филиала фонда «Защитники Отечества» в ДНР Роман Картамышев, он рассказал о себе, поделился с ребятами боевым опытом и интересными историями из военных будней, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    В ходе беседы участники встречи поговорили о любви и служении своей стране, о героизме и доблести воинов и гражданских людей, об исторической памяти и связи поколений победителей, о взаимовыручке и семейных ценностях.

    «Видеть уважение и гордость в глазах детей, за жизнь и благополучие которых сражались мы, и продолжают сражаться наши братья, – самая большая награда и поддержка. Благодаря прививанию любви к Родине еще со школы нам удастся воспитать достойное поколение патриотов Отечества, которое чтит и, самое главное, осознает подвиг их отцов и дедов», – отметил Картамышев.

    Роман Картамышев в феврале 2022 года явился в военный комиссариат по повестке и был зачислен во 2й батальон 105 полка мобилизованных, участвовал в освобождении Мариуполя, населенных пунктов ЛНР, после чего его подразделение было переброшено на защиту Донецка в район Красногоровки. В ходе одного из боестолкновения воин получил осколочное ранение нижней конечности. Медики смогли спасти ногу от ампутации. Картамышев был представлен к госнаграде, в декабре 2022 года его уволили из рядов ВС России.

    28 августа 2024, 14:16 • Новости дня
    Стало известно об уничтожении первого украинского самолета F-16
    Стало известно об уничтожении первого украинского самолета F-16
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы России, по предварительным данным, впервые уничтожили истребитель F-16 на территории Украины, пишут СМИ.

    По предварительным данным, истребитель был поражен в районе аэропорта Староконстантинов в Хмельницкой области, передает Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    Информация об уничтожении истребителя уточняется, Минобороны пока не комментировало эти данные.

    В начале августа подполье сообщило о нанесении удара по аэродрому в Николаевской области, предназначенному для истребителей F-16.

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    27 августа 2024, 20:50 • Новости дня
    Спасающиеся от мобилизации одесситы переплыли к российским десантникам
    Спасающиеся от мобилизации одесситы переплыли к российским десантникам
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Двое жителей Одессы, опасаясь мобилизации, пересекли реку Днепр на резиновой лодке и сдались российским десантникам, дислоцированным на Кинбурнской косе, сообщил командир взвода десантников из группировки войск «Днепр» с позывным «Смерч».

    По его словам, 18 августа российские военные обнаружили на берегу плавсредство, из которого вышли двое мужчин с белыми флагами, передает «Газета.Ru».

    В ходе допроса мужчины рассказали, что приплыли из Одессы и приняли решение сдаться российским войскам, чтобы избежать мобилизации в украинскую армию.

    Ранее российский автомобилист в Курской области помог сдаться в плен солдату ВСУ.

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    28 августа 2024, 19:44 • Видео
    Новый «план победы над Россией» от Зеленского

    Владимир Зеленский заявил о «плане победы» над Россией, который включает в себя четыре части и будет презентован американцам в самое ближайшее время. Примечательно, что одна из этих частей – наступление в Курской области. Какова стратегия Киева?

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    28 августа 2024, 10:18 • Новости дня
    Риттер заявил, что Сырский заплатил «огромную цену» за атаку ВСУ в Курской области
    Риттер заявил, что Сырский заплатил «огромную цену» за атаку ВСУ в Курской области
    @ Imago/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Неудачная попытка украинских войск атаковать Курскую область привела к серьезным последствиям для ВСУ на территории Донбасса, заявил на YouTube-канале Dialogue Works отставной американский разведчик Скотт Риттер.

    По его мнению, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял ошибочное решение, которое обернулось крупным поражением украинских сил в Донбассе, передает РИА «Новости».

    Риттер проанализировал ситуацию на фронте и пришел к выводу, что атака ВСУ на Курскую область была серьезной стратегической ошибкой. По его словам, главнокомандующий ВСУ «прекрасно понимал, что эта операция не принесет желаемых результатов».

    «Сырский знал, что операция в Курской области не увенчается успехом… Он заплатил за это огромную цену», – подчеркнул Риттер.

    По мнению американского разведчика, неудачная атака на Курскую область привела к тому, что ВСУ понесли значительные потери в живой силе и технике.

    Кроме того, эта операция ослабила позиции украинских войск в Донбассе, что позволило российским военным перехватить инициативу и начать успешное наступление.

    Ранее российский спецназ нанес серьезное поражение ВСУ в Курской области.

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    27 августа 2024, 21:57 • Новости дня
    Медведев оценил важность советских запасов оружия

    Медведев: Россия до сих пор использует запас оружия СССР

    Медведев оценил важность советских запасов оружия
    @ Андрей Рубцов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ситуация с поставками оружия в российскую армию в настоящее время благополучна, хоть и не идеальна, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Он оценил роль созданного еще в СССР запаса оружия при проведении СВО.

    По его словам, несмотря на то что в начале спецоперации на Украине существовали определенные опасения относительно темпов производства военной техники, в настоящее время положение дел можно охарактеризовать как «благополучное», передает ТАСС.

    Он добавил, что Россия до сих пор использует запас оружия СССР. По окончании спецоперации планируется производить оружие в объемах, сравнимых с теми, что были после 1945 года, сообщил Медведев. «Когда закончится активная часть СВО – дай Бог, чтобы это случилось, конечно, как можно быстрее, – нам все равно придется в течение достаточно большого количества лет выпускать оружие в очень значительных объемах. В таких объемах, в каких когда-то Советский Союз после окончания Великой Отечественной войны выпускал это на протяжении десятилетий», – сказал зампред Совбеза России.

    «Мы до сих пор <…> используем тот самый запас. Если бы его не было – то все», – объяснил Медведев. «Нашим врагам ведь весь мир поставляет. А мы на самообеспечении», – добавил он.

    Ранее Медведев заявил, что СВО изменила военную науку.

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    28 августа 2024, 14:02 • Новости дня
    Рар: Британия строит новый военный союз в Европе против России

    Политолог Рар: Берлин и Лондон решили вместе готовиться к войне с Россией

    Рар: Британия строит новый военный союз в Европе против России
    @ Alberto Pezzali/ZUMA?global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Желание Британии и Германии расширить оборонное сотрудничество продиктовано несколькими факторами. Во-первых, и Лондон, и Берлин испытывают финансовые трудности. Во-вторых, они сходятся во мнении, что конфликт с Россией необратим. И наконец, страны боятся возвращения в Белый дом Дональда Трампа, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар.

    «Правительство Британии испытывает колоссальные финансовые трудности – Лондон тонет в долгах. Бюджетный голод ощущается и в Германии. Кроме того, эти две европейские страны сходятся в том, что конфликт с Россией – возможно, даже военный – неминуем. Поэтому Лондон и Берлин решили подставить друг другу плечо и маршировать вместе», – считает германский политолог Александр Рар.

    По его мнению, еще одним фактором, послужившим сближению Британии и ФРГ, стало возможное возвращение в Белый дом Дональда Трампа. «И в Лондоне, и в Берлине боятся реализации этого сценария. Кандидат в президенты США не раз намекал на то, что Вашингтону не нужен Североатлантический альянс. Вместе с тем испуганные английские и немецкие политики понимают, что НАТО придется чем-то заменить. С этой целью Англия выстраивает новый военный союз в Европе под своим началом», – пояснил собеседник.

    Политолог напомнил, что у Лондона уже есть договоренности с Варшавой, Бухарестом и Киевом. «Теперь приглашение получила и Германия. Я не исключаю, что в этот союз вклинится и Франция, но произойдет это, на мой взгляд, в том случае, если Эммануэль Макрон сумеет выкрутиться и остаться у власти», – заключил Рар.

    Ранее стало известно о планах премьер-министра Британии Кира Стармера встретиться с канцлером Германии Олафом Шольцем, чтобы начать переговоры по поводу нового двустороннего договора, который углубит сотрудничество между странами в области обороны.

    «Новый договор между Великобританией и Германией станет ключевым элементом более широкой перезагрузки отношений Великобритании с Европой и будет основываться на оборонном соглашении, которое в настоящее время обсуждается между двумя странами и которое, как ожидается, будет завершено осенью», – говорится в сообщении офиса британского премьер-министра.

    Ожидается, что новое соглашение позволит Лондону и Берлину более эффективно координировать свои действия в сфере обороны и безопасности. В частности, стороны планируют расширить совместные военные учения и разработки в области оборонных технологий.

    Кроме того, Британия и Германия хотят согласовать новое партнерство в начале 2025 года. Соглашение будет касаться доступа к рынку, критической науки, инноваций и технологий, чистой энергии, торговли в Северном море, энергетической безопасности, биоразнообразия и окружающей среды.

    В канцелярии Стармера добавили, что вечером 28 августа британский премьер планирует посетить Париж, чтобы присутствовать на церемонии открытия Паралимпийских игр. 29 августа у него запланирован рабочий завтрак с представителями французского бизнеса, включая руководство компаний Thales, Eutelsat, Mistral AI и Sanofi. Затем Стармер будет принят в Елисейском дворце президентом Франции Эммануэлем Макроном.

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    27 августа 2024, 20:55 • Новости дня
    Эксперт опроверг украинские фейки о донецких шахтах

    Экономист Лизан: Донбасс занимает около 2% от общей угольной генерации РФ

    Эксперт опроверг украинские фейки о донецких шахтах
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Активно распространяемые в украинском сегменте соцсетей заявления о том, что в Донбассе якобы закрыты все шахты, а угольная отрасль разрушена, не соответствуют действительности, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. А развитие логистики, привлечение персонала и модернизация оборудования помогут Донбассу стать экспортером угля в Турцию и Северную Африку.

    «Во-первых, угольное хозяйство на Украине стало сползать в кризис еще до «Евромайдана». В 2010 году шли разговоры о том, что Донбасс ожидает болезненная реструктуризация и закрытие шахт, потому что экономика угледобычи хромала на обе ноги и была проблемной», – пояснил экономист Иван Лизан.

    «Стоимость угля из Донбасса значительно выше, чем из Кузбасса, где угольный разрез можно вскрывать и вывозить собранный ресурс карьерными самосвалами. В Донбассе же нужно спускаться на большие глубины. Такая угледобыча была жизнеспособной и экономически оправданной лишь при наличии рынка сбыта, коим была вся Украина», – напомнил он.

    Во-вторых, некоторые украинские политики называли угольную промышленность Донбасса, да и сам регион – дотационными. А когда в Киеве пошли на сближение с ЕС, где набирали популярность идеи декарбонизации и «зеленой повестки» – эта проблема обострилась и шахты планировать закрыть. Правда, после госпереворота в 2014 году ситуация несколько изменилась.

    «Украина несколько лет оставалась главным рынком сбыта, но весной 2017 года этот рынок для Донбасса был потерян – Киев заблокировал поставки угля из ДНР и ЛНР. Правда, его возили через Россию, Белоруссию и даже Польшу в рамках реверса. Но отрасль пошла в минус. Россия же не вмешивалась, поскольку в логике Минских соглашений рассматривала ДНР и ЛНР как часть Украины», – объяснил аналитик.

    «В итоге угольная промышленность и бедствующие шахты ушли в ужасные долги. Шахтеры разбегались кто куда, например, в Якутию. После начала СВО многие оставшиеся шахтеры ушли воевать – в «Макеевуголь» менеджеров было больше, чем горняков. Большую часть шахт ДНР перевели в режим водоотлива», – продолжил Лизан.

    «Затем шахты ДНР и часть шахт ЛНР решили приватизировать и передавать в долгосрочную аренду под обязательства восстановления добычи и модернизации оборудования. Насколько я знаю, сейчас в ДНР работает 16 шахт. В ЛНР действующих шахт больше», – рассказал эксперт.

    «Главные проблемы для угольной отрасли Донбасса – нехватка персонала и логистика. Донбасс занимает примерно 2% от общей угольной генерации РФ. Сейчас строится железная дорога, которая даст возможность вывозить уголь в Мариупольский порт и дальше отправлять его на экспорт в Турцию и в страны Северной Африки. Там этот уголь будет конкурентоспособен», – детализировал Лизан.

    Напомним, в минувшее воскресенье в России отмечался день шахтера. Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов угольной промышленности и их семьи с профессиональным праздником, отметил стойкость горняков и подчеркнул важность семейной поддержки в тяжелом шахтерском деле.

    Журналист Сергей Миркин в авторской колонке для газеты ВЗГЛЯД писал, что «донецкий характер особенно ярко проявляется, когда наших людей заставляют прогибаться и принимать чужую волю и чужие ценности». «А донецкий характер во многом базируется на шахтерском быте: людям, у которых нет «стержня», в шахте делать нечего», – отмечал Миркин.

    В то же время украинские пользователи соцсетей начали заявлять о том, что Россия якобы закрыла все шахты в Донбассе. При этом в прошлом году газета ВЗГЛЯД писала, что в Минэнерго разработали проект концепции реформы угольной отрасли ДНР и ЛНР с целью привлечь инвестиции в отрасль и повысить ее рентабельность, и разбиралась, какое будущее ожидает угольную отрасль Донбасса.

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    27 августа 2024, 21:02 • Новости дня
    Шойгу назвал сложной ситуацию с терроризмом на Северном Кавказе

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) сложилась сложная общественно-политическая и оперативная обстановка, заявил секретарь Совбеза России Сергей Шойгу в ходе выездного совещания в СКФО.

    В округе растет число экстремистских и террористических преступлений, заявил Шойгу, напомнив о теракте в Дагестане в июне этого года, передает РИА «Новости».

    Ранее глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что число погибших в результате нападения боевиков в республике 23 июня выросло до 22, среди жертв произошедшего 17 полицейских.

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    28 августа 2024, 17:15 • Новости дня
    МЧС: Радиационный фон в Курской области находится в норме
    МЧС: Радиационный фон в Курской области находится в норме
    @ Belkin Alexey/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Результаты последних замеров радиационного фона на территории Курской области показали, что он остается в пределах допустимых норм, сообщили в МЧС России.

    В ведомстве отметили, что специалисты осуществляют круглосуточный мониторинг экологической обстановки в регионе, передает ТАСС. Согласно последним данным, радиационный фон и концентрация химически опасных веществ в Курской области находятся в пределах нормы.

    Ранее эксперт в сфере ядерной энергетики Алексей Анпилогов в беседе с газетой ВЗГЛЯД назвал риски при атаке ВСУ по хранилищу ядерного топлива Курской АЭС.

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    28 августа 2024, 08:18 • Новости дня
    ФСБ задержала жительницу Мариуполя за финансирование ВСУ

    Tекст: Александра Юдина

    В Мариуполе сотрудники ФСБ задержали женщину, подозреваемую в финансировании террористической деятельности по заданию украинских спецслужб.

    По данным пресс-службы УФСБ РФ по ДНР, задержанная по заданию украинских спецслужб передавала денежные средства лицам, планировавшим совершить теракты на территории ДНР, передает РИА «Новости».

    Уточняется, что в результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий жительница Мариуполя была задержана.

    В ходе следственных действий задержанная дала признательные показания, в которых подробно рассказала о своей роли в преступной схеме и назвала других лиц, причастных к организации терактов.

    Ранее ФСБ предотвратила подрыв релейного шкафа в Белгородской области.

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    28 августа 2024, 16:15 • Новости дня
    Бойца MMA Якубова внесли в перечень террористов и экстремистов

    Tекст: Валерия Городецкая

    В список террористов и экстремистов Росфинмониторинга включен обвиняемый в оправдании терроризма боец смешанных единоборств (MMA) Ильяс Якубов.

    Как сообщается на сайте ведомства, в перечень внесен Якубов Ильяс Аресович, 14.12.1991, с. Шали Шалинского района Чеченской Республики, передает ТАСС.

    Напомним, Якубова задержали в октябре прошлого года, ему предъявлено обвинение по статье «Публичное оправдание террористической деятельности, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет».

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    27 августа 2024, 21:20 • Новости дня
    Украинские власти ввели почти круглосуточный комендантский час в Красноармейске

    Tекст: Денис Тельманов

    Почти круглосуточный комендантский час введен в Красноармейске (украинское название – Покровск) и Красноармейском районе на контролируемой ВСУ части ДНР. Об этом сообщил назначенный Киевом глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

    «Сегодня подписал распоряжение об усилении комендантского часа в Покровской общине, в том числе в самом Покровске. Завтра ограничения на передвижение будут действовать с 15.00 до 11.00», – заявил Филашкин, передает РИА «Новости».

    Он также добавил, что в Селидовском и Кураховском районах также введtн комендантский час с 15.00 до 11.00 мск, а на территории Константиновского района – с 17.00 до 9.00 мск.

    Напомним, что ранее на подконтрольной ВСУ части ДНР была объявлена принудительная эвакуация семей с детьми из населенных пунктов Красноармейского района.

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    28 августа 2024, 18:30 • Новости дня
    Захарова заявила о готовности США развязать руки Киеву для ударов по России
    Захарова заявила о готовности США развязать руки Киеву для ударов по России
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Администрация президента США Джо Байдена готова развязать Киеву руки на применение западного оружия для нанесения ударов по России, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Комментируя слова координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби о том, что США и Украина обсуждают увеличение глубины ударов по России, Захарова заявила, что «киевскому режиму дан карт-бланш на операции в российских регионах», передает ТАСС.

    «Более того, в администрации [президента США Джо] Байдена, очевидно, готовятся пойти на какие-то новые шаги навстречу или шаги вниз к [президенту Украины Владимиру] Зеленскому – я не знаю, развязать ему руки на применение практически любых видов американских вооружений, в том числе вглубь российской территории», – сказала дипломат.

    Она подчеркнула, что «эскалационный курс США становится все более вызывающим».

    Ранее администрация США подтвердила, что ведет переговоры с Украиной о возможности расширения глубины ударов по российской территории с использованием американского вооружения.

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    27 августа 2024, 21:33 • Новости дня
    Умер профессор Петербургской консерватории Гаккель

    Tекст: Валерия Городецкая

    Специалист-музыковед Мариинского театра, профессор Петербургской консерватории Леонид Гаккель скончался 26 августа на 89-м году жизни.

    О смерти Гаккеля сообщил Мариинский театр в Telegram-канале.

    «Живой ум, инициативность и талант Леонида Евгеньевича навсегда вписали его имя в историю, – отметили в Мариинке. – Его уход стал невосполнимой утратой».

    Прощание с Гаккелем состоится 30 августа в 13.00 на Большеохтинском кладбище в Зале прощания в доме с вывеской «Память бесконечна», добавили в театре.

    Леонид Гаккель родился в Ленинграде в январе 1936 года, окончил Ленинградскую консерваторию. Является автором таких известных книг, как «Еще шесть лет», «Театральная площадь», «Благо усталости», в которых собраны статьи о российских музыкантах второй половины XX века.

    Ранее стало известно о смерти главного художника театра «Эрмитаж» Евгения Добровинского.

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    28 августа 2024, 14:57 • Новости дня
    В Италии оценили шансы Трампа прекратить конфликт на Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Итальянский политолог Алессандро Орсини заявил газете Il Fatto Quotidiano, что кандидату в президенты США Дональду Трампу будет сложно остановить конфликт на Украине.

    В частности, политолог счел это возможным только в том случае, если «предложение Трампа» устроит президента России Владимира Путина, передает RT.

    Орсини отметил, что с начала спецоперации ВС России стали сильнее, а ВСУ не выиграли ни одной значимой битвы, а через год станут еще слабее.

    Кроме того, политолог добавил, что Евросоюз тоже со временем стал слабее, когда как Россия укрепляет связи со своими союзниками.

    Ранее Трамп заявил об угрозе мировой войны из-за атаки ВСУ на Курскую область.

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    28 августа 2024, 14:39 • Новости дня
    Российская авиация поразила резервы ВСУ в Сумской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Оперативно-тактическая авиация России нанесла поражение резервам Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории 13 населенных пунктов Сумской области, сообщило Минобороны.

    Поражены личный состав и военная техника резервов 41-й и 54-й механизированных, 80-й десантно-штурмовой бригад и 69-го отдельного стрелкового батальона ВСУ, 1-й бригады Нацгвардии, а также 101-й, 103-й и 107-й бригад теробороны около Атинского, Белополья, Бояро-Лежичей, Глухова, Искрисковщины, Масензовки, Михайловского, Первомайского, Пустогорода, Соляников, Шалыгина, Угроедов и Эсмани, сообщило ведомство в Telegram-канале.

    Также авиация и артиллерия поразили скопления живой силы и техники 22-й, 61-й и 115-й механизированных, 82-й и 92-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в районах Апанасовки, Борков, Викторовки, Кругленького, Красноктябрьского, Любимовки, Малой Локни, Мирного, Новой Сорочины, Обуховки, Плехова, Свердликова, Суджи, Снагости и Южного Курской области, добавили в Минобороны.

    Ранее ВС России уничтожили группу солдат ВСУ во время ротации в Курской области.

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    Массированные удары по Украине имеют отложенный эффект

    Последние 48 часов вся Украина провела в режиме воздушной тревоги. Такое бывало и раньше, но на сей раз атаке подверглись десятки разнообразных объектов по всей территории страны. Западные и украинские СМИ назвали этот удар «небывалым», «рекордным» и «страшно дорогим». Какие цели он преследовал? Чего удалось добиться? Подробности

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    Как ВСУ готовятся к продолжению конфликта в 2025 году

    Офис Зеленского намерен продолжать войну «до последнего украинца». Западные страны помогут ВСУ сформировать десять новых бригад для участия в боевых действиях в 2025 году. Планируется, что ряды подразделений пополнят и сбежавшие за границу «ухилянты». Куда направится новая ударная сила противника и что это означает для России? Подробности

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    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

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    • Новый «план победы над Россией» от Зеленского

      Владимир Зеленский заявил о «плане победы» над Россией, который включает в себя четыре части и будет презентован американцам в самое ближайшее время. Примечательно, что одна из этих частей – наступление в Курской области. Какова стратегия Киева?

    • Украина угрожает Белоруссии ракетным ударом

      МИД Украины потребовал от руководства Белоруссии отвести от государственной границы в Гомельской области группировку войск, подчеркнув, что она может стать «законной целью». При этом сама Украина держит со своей стороны 120 тысяч военнослужащих. Чего добивается Киев?

    • Зачем Дуров потребовался Макрону

      В руководстве ЕС открестились от задержания основателя Telegram Павла Дурова, подчеркнув, что он нарушил национальное законодательство Франции. Президент самой Франции Эммануэль Макрон заявил, что в задержании Дурова нет «политической подоплеки». Верится в это с трудом, точнее, вообще не верится.

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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