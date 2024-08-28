Еще есть люди, которые пытаются быть «нейтральными». Когда сейчас, вот прямо сейчас, на дорогах Курской области издеваются над нашими стариками. Бьют по школам и торговым центрам Донецка. Находится полно людей, которые говорят об этом – «политика».12 комментариев
Ветеран-защитник Донбасса провел урок мужества для молодежи в Волновахе
В Доме молодежи в Волновахе прошел урок мужества, организованный в рамках Всероссийской акции «Служу Отечеству» при содействии филиала Российского общества «Знание».
Урок мужества провел ветеран-подопечный филиала фонда «Защитники Отечества» в ДНР Роман Картамышев, он рассказал о себе, поделился с ребятами боевым опытом и интересными историями из военных будней, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
В ходе беседы участники встречи поговорили о любви и служении своей стране, о героизме и доблести воинов и гражданских людей, об исторической памяти и связи поколений победителей, о взаимовыручке и семейных ценностях.
«Видеть уважение и гордость в глазах детей, за жизнь и благополучие которых сражались мы, и продолжают сражаться наши братья, – самая большая награда и поддержка. Благодаря прививанию любви к Родине еще со школы нам удастся воспитать достойное поколение патриотов Отечества, которое чтит и, самое главное, осознает подвиг их отцов и дедов», – отметил Картамышев.
Роман Картамышев в феврале 2022 года явился в военный комиссариат по повестке и был зачислен во 2й батальон 105 полка мобилизованных, участвовал в освобождении Мариуполя, населенных пунктов ЛНР, после чего его подразделение было переброшено на защиту Донецка в район Красногоровки. В ходе одного из боестолкновения воин получил осколочное ранение нижней конечности. Медики смогли спасти ногу от ампутации. Картамышев был представлен к госнаграде, в декабре 2022 года его уволили из рядов ВС России.