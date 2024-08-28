На Украине сотрудникам военкоматов разрешили стрелять на поражение

Tекст: Денис Тельманов

«До личного состава территориальных центров комплектования доведено, что в случае угрозы жизни следует открывать огонь на поражение», – говорится в сообщении областного военкомата, передает РИА «Новости».

«Шутки закончились. Хотели по закону? Будет по закону», – добавили в военкомате.



Ранее Волынское областное управление нацполиции сообщило, что неизвестный ночью открыл огонь по охранявшим военкомат в Луцке военнослужащим, один получил ранение.

Украинские СМИ ранее сообщали, что в стране начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов.

В Сети широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.

Напомним, что закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате.

Ранее сообщалось, что в Одессе мужчина сбежал от сотрудников военкомата, угрожая пистолетом.