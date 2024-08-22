В Одессе мужчина сбежал от сотрудников военкомата, угрожая пистолетом

Tекст: Дмитрий Зубарев

Там рассказали, что 20 августа на улице Аккордной в Хаджибейском районе Одессы мужчина отказался предоставить документы для проверки сотрудникам военкомата, угрожал им физической расправой, направляя пистолет, а затем скрылся, передает ТАСС.

В полиции добавили, что личность нарушителя установлена, 38-летний мужчина отказался давать объяснения по поводу своих действий. Пистолет у него изъяли, возбуждено уголовное дело.

Ранее украинки шансоном поддержали в TikTok сбежавших от мобилизации парней.