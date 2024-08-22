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В Одессе мужчина сбежал от сотрудников военкомата, угрожая пистолетом
Украинская полиция возбудила уголовное дело в отношении жителя Одессы, который в ходе конфликта с представителями военкомата угрожал им пистолетом, сообщила нацполиция Одесской области.
Там рассказали, что 20 августа на улице Аккордной в Хаджибейском районе Одессы мужчина отказался предоставить документы для проверки сотрудникам военкомата, угрожал им физической расправой, направляя пистолет, а затем скрылся, передает ТАСС.
В полиции добавили, что личность нарушителя установлена, 38-летний мужчина отказался давать объяснения по поводу своих действий. Пистолет у него изъяли, возбуждено уголовное дело.
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