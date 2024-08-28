РЕН-ТВ: Представитель ЛГБТ оказался в числе готовивших нападение в Ингушетии террористов

Tекст: Алексей Дегтярев

Задержанный из числа готовивших серию терактов в Ингушетии является представителем ЛГБТ, сказал собеседник РЕН-ТВ.

Он пояснил, что молодой человек вместе с другими задержанными связался в июле с куратором ИГ (Исламское государство*, признано террористическим и запрещено в России), подозреваемый принес присягу террористам.

Также источник отметил, что у террористов изъяли ручные гранаты с запалами, у них нашли координаты арсенала у села Алхасты. В схроне нашли три гранаты, два автомата АК-74, два пистолета Макарова с магазинами и глушителем, гранатомет РБР, самодельную взрывчатку мощностью 3 кг в тротиловом эквиваленте.

Напомним, в среду ФСБ задержала в Ингушетии шестерых подозреваемых в подготовке нападения на правоохранителей и православную церковь. Глава региона Махмуд-Али Калиматов пояснял, что террористы намеревались повторить сценарий нападения на Дагестан в начале лета.