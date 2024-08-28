Еще есть люди, которые пытаются быть «нейтральными». Когда сейчас, вот прямо сейчас, на дорогах Курской области издеваются над нашими стариками. Бьют по школам и торговым центрам Донецка. Находится полно людей, которые говорят об этом – «политика».0 комментариев
Представитель ЛГБТ оказался в числе готовивших нападение в Ингушетии террористов
РЕН-ТВ: Представитель ЛГБТ оказался в числе готовивших нападение в Ингушетии террористов
В числе подозреваемых в подготовке нападения на церковь в Ингушетии оказался представитель ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в России), сообщил знакомый с ситуацией источник.
Задержанный из числа готовивших серию терактов в Ингушетии является представителем ЛГБТ, сказал собеседник РЕН-ТВ.
Он пояснил, что молодой человек вместе с другими задержанными связался в июле с куратором ИГ (Исламское государство*, признано террористическим и запрещено в России), подозреваемый принес присягу террористам.
Также источник отметил, что у террористов изъяли ручные гранаты с запалами, у них нашли координаты арсенала у села Алхасты. В схроне нашли три гранаты, два автомата АК-74, два пистолета Макарова с магазинами и глушителем, гранатомет РБР, самодельную взрывчатку мощностью 3 кг в тротиловом эквиваленте.
Напомним, в среду ФСБ задержала в Ингушетии шестерых подозреваемых в подготовке нападения на правоохранителей и православную церковь. Глава региона Махмуд-Али Калиматов пояснял, что террористы намеревались повторить сценарий нападения на Дагестан в начале лета.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ