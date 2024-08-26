Глобального мира не получилось даже в Сети – просто потому, что Сеть – это не отдельная сущность, а виртуальная проекция все того же мира с его враждебностью всех ко всем, подлостью, жадностью и агрессией. Поэтому взаимоотношения государств с интернет-платформами будут только ужесточаться.8 комментариев
В Сети появились мошеннические сайты «в поддержку» Дурова
Аферисты начали создавать интернет-страницы якобы в поддержку основателя Telegram и «ВКонтакте» Павла Дурова, собирая деньги с граждан. Аналитики компании F.A.C.C.T., в «Лаборатории Касперского» сообщили, что выявлена схема «сбора средств» Дурову от «правозащитников».
Мошенники в одном случае копируют сайт криптовалюты Toncoin, позволяя привязывать к нему только сторонний, а не официальный кошелек, сообщили в F.A.C.C.T. ТАСС.
Ведущий аналитик департамента Digital Risk Protection Евгений Егоров отметил, что хакеры могут применять вредоносное ПО, чтобы автоматически выводить средства с криптосчетов.
Уже 25 августа самые расторопные мошенники начали подгонять свои рекламные кампании мошеннических проектов под актуальный инфоповод о задержании Дурова.
Между тем в «Лаборатории Касперского» раскрыли рассылку спама по почте, которая собирает средства якобы на юридическую защиту Дурова и глобальную информационную кампанию в его поддержку, эти аферисты выдают себя за правозащитников.
В понедельник президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что задержание Дурова не имеет под собой политических оснований. В Еврокомиссии поясняли, что арест бизнесмена произведен арестовали по законам Франции, а не ЕС. Предпринимателю предъявили обвинение в 12 преступлениях.