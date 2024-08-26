В Сети появились мошеннические сайты «в поддержку» Дурова

Tекст: Алексей Дегтярев

Мошенники в одном случае копируют сайт криптовалюты Toncoin, позволяя привязывать к нему только сторонний, а не официальный кошелек, сообщили в F.A.C.C.T. ТАСС.

Ведущий аналитик департамента Digital Risk Protection Евгений Егоров отметил, что хакеры могут применять вредоносное ПО, чтобы автоматически выводить средства с криптосчетов.

Уже 25 августа самые расторопные мошенники начали подгонять свои рекламные кампании мошеннических проектов под актуальный инфоповод о задержании Дурова.

Между тем в «Лаборатории Касперского» раскрыли рассылку спама по почте, которая собирает средства якобы на юридическую защиту Дурова и глобальную информационную кампанию в его поддержку, эти аферисты выдают себя за правозащитников.

В понедельник президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что задержание Дурова не имеет под собой политических оснований. В Еврокомиссии поясняли, что арест бизнесмена произведен арестовали по законам Франции, а не ЕС. Предпринимателю предъявили обвинение в 12 преступлениях.