Глобального мира не получилось даже в Сети – просто потому, что Сеть – это не отдельная сущность, а виртуальная проекция все того же мира с его враждебностью всех ко всем, подлостью, жадностью и агрессией. Поэтому взаимоотношения государств с интернет-платформами будут только ужесточаться.8 комментариев
Турчак назвал дату начала проектирования нового перинатального центра в Горно-Алтайске
Турчак: В Горно-Алтайске начнут проектирование нового перинатального центра в 2025 году
В Горно-Алтайске в 2025 году начнут проектирование нового перинатального центра и объединенного приемного покоя в Республиканской больнице, сообщил врио главы республики Алтай Андрей Турчак после встречи с главой Минздрава Михаилом Мурашко.
Врио главы республики рассказал, что вместе с Мурашко посетил несколько региональных медицинских учреждений.
«Первые выводы, к сожалению, не утешительны – организация работы нашего здравоохранения сильно «хромает». И это при том, что федеральные деньги и средства ОМС в больницы поступают», – сообщил он в своем Telegram-канале.
Проблемы глава республики связал с нехваткой медиков. Турчак сообщил, что региональные власти займутся перенастройкой рабочих процессов после того, как команда Минздрава представит окончательные итоги своего анализа.
«Чтобы частично решить кадровый вопрос в городских больницах со следующего года мы вводим доплаты врачам и медперсоналу и устраним разницу в зарплатах сельских и городских специалистов, которая возникла после введения президентских надбавок медикам, работающим на селе», – рассказал врио главы региона.
Также Турчак заявил о планах пригласить на работу в местные больницы врачей-ординаторов из медицинских вузов других регионов.