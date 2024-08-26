Турчак назвал дату начала проектирования нового перинатального центра в Горно-Алтайске

Турчак: В Горно-Алтайске начнут проектирование нового перинатального центра в 2025 году

Tекст: Кристина Цыцура

Врио главы республики рассказал, что вместе с Мурашко посетил несколько региональных медицинских учреждений.

«Первые выводы, к сожалению, не утешительны – организация работы нашего здравоохранения сильно «хромает». И это при том, что федеральные деньги и средства ОМС в больницы поступают», – сообщил он в своем Telegram-канале.

Проблемы глава республики связал с нехваткой медиков. Турчак сообщил, что региональные власти займутся перенастройкой рабочих процессов после того, как команда Минздрава представит окончательные итоги своего анализа.



«Чтобы частично решить кадровый вопрос в городских больницах со следующего года мы вводим доплаты врачам и медперсоналу и устраним разницу в зарплатах сельских и городских специалистов, которая возникла после введения президентских надбавок медикам, работающим на селе», – рассказал врио главы региона.

Также Турчак заявил о планах пригласить на работу в местные больницы врачей-ординаторов из медицинских вузов других регионов.



