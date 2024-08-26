Глобального мира не получилось даже в Сети – просто потому, что Сеть – это не отдельная сущность, а виртуальная проекция все того же мира с его враждебностью всех ко всем, подлостью, жадностью и агрессией. Поэтому взаимоотношения государств с интернет-платформами будут только ужесточаться.8 комментариев
Московская школа получила имя ее директора, ушедшего добровольцем на СВО
Московская школа № 1794 названа в честь ее директора Чуфистова, погибшего в ходу СВО
Московская школа № 1794 теперь носит имя бывшего своего директора Александра Чуфистова, погибшего в ходе Специальной военной операции.
«Директор московской школы №1794 Александр Чуфистов на фронт пошел добровольцем. Осенью 2022 года. Он был командиром мотострелковой роты, старшим лейтенантом. Он погиб 14 февраля 2024 года», – написал журналист и депутат Мосгордумы Андрей Медведев в Telegram-канале.
По его словам, жители района, ученики, их родители, коллеги Александра, школы очень хотели, чтобы образовательное учреждение носило имя героя: «Обсуждали эту историю много раз с муниципальными депутатами. Вместе готовили документы и обращения».
«Огромное спасибо мэру Москвы Сергею Семеновичу Собянину. Теперь школа №1794 носит имя Александра Чуфистова. Дети, которые учатся в этой школе, или первый раз пойдут в неё в сентябре, будут учиться в школе имени русского героя, педагога, патриота», – отметил Медведев.
Стоит отметить, что ранее Чуфистов как педагог поддерживал возвращение уроков начальной военной подготовки в школы. По его мнению, на этих занятиях у школьников необходимо было воспитать прежде всего общечеловеческие качества. «У ребят возникают проблемы с выдержкой. Иногда с самообладанием. Порой с целеустремленностью. Кому-то не хватает стойкости. Главное — недостает самомотивации. Человек не в состоянии ответить на вопрос, зачем ему это нужно. Приходится рассказывать прописные истины: это сохранит тебе жизнь», – говорил Чуфистов.