Депутат: В ближайшие годы экономика России покажет еще больший рост

Депутат Матвейчев: Экономика России растет, несмотря на СВО и внешнее давление

Tекст: Олег Исайченко

«Достижение Россией всех целей СВО – это важнейшее условие для развития государства. Ни для кого не секрет, что противник открыто ставит своей целью уничтожение нашей страны, разрушение экономики и обнищание граждан», – пояснил Олег Матвейчев, зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

«Но сколько бы Запад не утверждал, что их экономики больше или сильнее нашей, они не выдержат конкуренции с Россией. Даже в условиях серьезного внешнего давления, мы продолжаем расти экономически, а наш авторитет усиливается на международной арене», – добавляет собеседник.

По его мнению, когда все цели спецоперации будут достигнуты, а «мы этого добьемся», Россия будет прогрессировать еще большими темпами. «Это при том, что уже сейчас экономика России растет быстрее, чем в прошлом году. Страна полностью оправилась от санкций, которые были введены в 2022 году. Мы наладили новые логистические цепочки и запустили процессы, связанные с импортозамещением в критических отраслях», – продолжил спикер.

«Санкции для Запада стали ошибкой – это уже признают и их ведущие экономисты. Но ЕС и НАТО боятся потерять лицо. Они выбирают между плохим и очень плохим вариантами. А у нас все в порядке. В ближайшие годы те проекты, которые были запущены, дадут эффект, и экономика покажет еще больший рост», – резюмировал Матвейчев.

В понедельник президент Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам. «Экономика России, как и в прошлом году, продолжает расти хорошими, высокими темпами. По оценке за первое полугодие, валовой внутренний продукт прибавил 4,6%, на 4,4% вырос объем промышленного производства», – сообщил президент.

Глава государства отметил, что рост экономики, заработных плат позитивно отражается на федеральном бюджете. По его словам, за первые семь месяцев этого года доходы приблизились к 20 трлн рублей. «Это на 36% выше, чем в прошлом году», – подчеркнул Путин.