Глобального мира не получилось даже в Сети – просто потому, что Сеть – это не отдельная сущность, а виртуальная проекция все того же мира с его враждебностью всех ко всем, подлостью, жадностью и агрессией. Поэтому взаимоотношения государств с интернет-платформами будут только ужесточаться.8 комментариев
Депутат: В ближайшие годы экономика России покажет еще больший рост
Депутат Матвейчев: Экономика России растет, несмотря на СВО и внешнее давление
Несмотря на серьезное внешнее давление, Россия продолжает демонстрировать экономический рост. Когда же все цели спецоперации будут достигнуты, страна будет прогрессировать еще большими темпами, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Олег Матвейчев. В понедельник президент Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам.
«Достижение Россией всех целей СВО – это важнейшее условие для развития государства. Ни для кого не секрет, что противник открыто ставит своей целью уничтожение нашей страны, разрушение экономики и обнищание граждан», – пояснил Олег Матвейчев, зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.
«Но сколько бы Запад не утверждал, что их экономики больше или сильнее нашей, они не выдержат конкуренции с Россией. Даже в условиях серьезного внешнего давления, мы продолжаем расти экономически, а наш авторитет усиливается на международной арене», – добавляет собеседник.
По его мнению, когда все цели спецоперации будут достигнуты, а «мы этого добьемся», Россия будет прогрессировать еще большими темпами. «Это при том, что уже сейчас экономика России растет быстрее, чем в прошлом году. Страна полностью оправилась от санкций, которые были введены в 2022 году. Мы наладили новые логистические цепочки и запустили процессы, связанные с импортозамещением в критических отраслях», – продолжил спикер.
«Санкции для Запада стали ошибкой – это уже признают и их ведущие экономисты. Но ЕС и НАТО боятся потерять лицо. Они выбирают между плохим и очень плохим вариантами. А у нас все в порядке. В ближайшие годы те проекты, которые были запущены, дадут эффект, и экономика покажет еще больший рост», – резюмировал Матвейчев.
В понедельник президент Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам. «Экономика России, как и в прошлом году, продолжает расти хорошими, высокими темпами. По оценке за первое полугодие, валовой внутренний продукт прибавил 4,6%, на 4,4% вырос объем промышленного производства», – сообщил президент.
Глава государства отметил, что рост экономики, заработных плат позитивно отражается на федеральном бюджете. По его словам, за первые семь месяцев этого года доходы приблизились к 20 трлн рублей. «Это на 36% выше, чем в прошлом году», – подчеркнул Путин.