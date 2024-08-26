ВСУ в Курской области за сутки потеряли более 400 военных и 27 единиц бронетехники

Tекст: Алексей Дегтярев

ВСУ также потеряли три БТРа и 21 боевую бронированную машину, всего 27 единиц бронетехники за сутки, указало ведомство в своем Telegram-канале.

Также они потеряли пять артиллерийских орудий, два миномета, 11 автомобилей и американскую РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

Группировка «Север» при поддержке авиации и артиллерии отразила атаки украинских штурмовиков в направлении Кремяного, Малой Локни и Нечаева, сорвала попытки атак в направлении Комаровки, Спального, Коренево, Погребков и Ольговки.

В зоне ее ответственности на Курском направлении ВСУ потеряли до 30 человек убитыми и ранеными, танк, три бронемашины.

Авиация, артиллерия и войска поразили скопления живой силы и техники 22-й и 115-й механизированных, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, а также 1004-й бригады охраны и обеспечения у Апанасовки, Борок, Вишневки, Викторовки, 10-го Октября, Кругленького, Локни, Михайловки, Новой Сорочины, Плехово, Снагостя и Южного.

Авиация нанесла удары в Сумской области по районам сосредоточения личного состава и военной техники 22-й, 41-й и 54-й механизированных, 17-й танковой, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, 36-й бригады морской пехоты и 1-й бригады нацгвардии, а также 103-й, 106-й и 129-й бригад теробороны у Белополья, Бунякино, Бояро-Лежичей, Барановки, Дружбы, Запселья, Катериновки, Малушино, Первомайского, Орловки, Пустогорода, Свессы, Сумы, Хотеня, Червоного и Ястребиного.

За время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли свыше 6,2 тыс. человек, 73 танка, 33 БМП, 61 БТР, 404 боевых бронированных машины, 188 автомобилей, 42 артиллерийских орудий, пять установок ЗРК, 11 установок РСЗО, девять станций радиоэлектронной борьбы, две РЛС контрбатарейной борьбы, РЛС ПВО, пять единиц инженерной техники.