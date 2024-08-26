Молодежь поделилась впечатлениями от выставки «Россия»

Ученица Большеключищенской школы им. В.Н. Каштанкина Кира Соман из Ульяновской области была на Выставке 8 июля, в день ее закрытия. В этот день состоялся Всероссийский Парад Семьи – более 3 тыс. человек прошли по ВДНХ под лозунгом «Россия – семья семей».

«Хочется сказать огромное спасибо организаторам за возможность посетить эту прекрасную Выставку. Это по-настоящему захватывающее место. Множество павильонов и каждый уникален. Когда видишь всю эту красоту, масштаб своими глазами, действительно возникает гордость за свою страну. Ведь Россия – это страна возможностей! Здесь каждый человек может реализовать себя в различных сферах деятельности. И я думаю, что Выставка это подтвердила», – сказала Кира.

Выпускник школы №14 города Калуги Тимур Василевский рассказал, как на выставке в феврале проходил «Форум национальных достижений: молодежь России», где школьники и студенты с гордостью представляли свои достижения, делились своими историями успеха, мотивировали на новые победы.

«Здесь молодежь со всей страны с гордостью представила свои достижения, делилась своими историями успеха, мотивировала на новые победы. Вся тематическая программа проходила в павильоне № 75, где регионы России представили свои ключевые достижения, рекорды и победы. Мы успели посетить три павильона, а еще побывали на концерте резидентов Арт-кластера «Таврида», там выступали яркие, зажигательные и творческие певцы. День был наполнен яркими эмоциями, теплыми встречами и морем фотографий», – отметил Тимур.

Студенты третьего курса Колледжа народного хозяйства и природообустройства по специальности «Рациональное использование природохозяйственных комплексов» Евгений Егоров и Екатерина Чуверова провели мастер-класс «Экологическая тропа. Национальный парк «Угра». На стенде Калужской области посетители знакомились с флорой и фауной заповедника «Угра», а в игре «Найди пару» составили буклет с животными, занесенными в Красную книгу Калужской области.

«Мы помогали в качестве волонтеров на стенде Калужской области. Особенно нам запомнился День образования – 18 февраля. В этот день мы старались сделать много мастер-классов. Вместе со студентами строительного техникума проводили разные активности для посетителей Выставки. Для меня время, проведенное на Выставке, точно стало событием года», – рассказал Евгений Егоров.

По словам ученицы девятого класса «Школы на Заре» Малоярославца Софии Карташовой, ее поразил масштаб Выставки. Она гордится тем, что достижения ее родного района представили с помощью современных технологий.

«Никогда не могла подумать, что можно сделать такую масштабную Выставку, которая охватит всю страну. Было очень много интересных стендов. Наш регион занял достойное место. Особенно отмечу, что достижения нашего Малоярославецкого района были представлены на интерактивных панелях», – рассказала София Карташова.

Ученице школы №18 Полине Кабановой из Красноярска во время посещения Выставки в июне удалось поближе познакомиться с культурой и традициями разных регионов нашей родины, а также посетить Павильоны «АТОМ», VK, «Дом молодежи» и другие.

«Больше всего на выставке мне понравилась интерактивная экспозиция «Первые в России – стране возможностей». На экспозиции мы смотрели, как благодаря мечте и упорному труду появляются великие люди, которые строят будущее нашей страны. От Выставки «Россия» у меня исключительно положительные эмоции и воспоминания на всю жизнь», – отметила Полина.