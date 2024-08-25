Донецкий характер особенно ярко проявляется, когда наших людей заставляют прогибаться и принимать чужую волю и чужие ценности. А донецкий характер во многом базируется на шахтерском быте: людям, у которых нет «стержня», в шахте делать нечего.0 комментариев
На Украине лишили храма румыноязычный приход УПЦ
Первый на Украине румыноязычный приход канонической Украинской православной церкви (УПЦ) лишили храма, сообщили в Черновицко-Буковинской епархии УПЦ.
Уточняется, что руководство городского кладбища в Черновцах сорвало замки и опечатало храм-усыпальницу Буковинских митрополитов, передает РИА «Новости».
Также в Черновицко-Буковинской епархии УПЦ отметили, что власть сознательно ограничивает права и ущемляет румыноязычное меньшинство в Украине. Сперва украинские власти отказали в регистрации викариатства для Румынской Православной Церкви, а затем опечатали храм.
Накануне украинский лидер Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий запретить каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ).
Газета ВЗГЛЯД отмечала, что Зеленский загоняет украинское православие в подполье.