На Украине запретили Украинскую православную церковь. Это беспрецедентный в истории акт, когда в стране, где большинство населения исповедует православие, поставили под запрет каноническую Православную церковь. Но мы помним, с чего – вернее, с кого – всё началось.8 комментариев
ВСУ не смогли прикрепить украинский флаг на дроне к телевышке в ЛНР
Вооруженные силы Украины попытались прикрепить украинский флаг на телевышку в Кременной с помощью беспилотника, но потерпели неудачу, сообщил депутат Народного Совета ЛНР Юрий Юров.
Юров сообщил в Telegram, что ВСУ использовали БПЛА типа «Баба-яга». Флаг хотели «на магнитах прикрепить» к телевышке утром в пятницу. Депутат сопроводил запись снимком собаки рядом с флагом и добавил, что «трофей – под охраной».
Напомним, Кременная расположена на границе ЛНР с ДНР. 18 апреля 2022 года город перешел под контроль ЛНР. На прошлой неделе российские войска выбили ВСУ с позиций на западе Кременной.