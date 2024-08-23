  • Новость часаПо факту захвата заложников в ИК-19 в Волгоградской области завели дело
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    Андрей Полонский Андрей Полонский У трагедии православия на Украине есть конкретное имя

    На Украине запретили Украинскую православную церковь. Это беспрецедентный в истории акт, когда в стране, где большинство населения исповедует православие, поставили под запрет каноническую Православную церковь. Но мы помним, с чего – вернее, с кого – всё началось.

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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Курская битва продолжается девятый десяток лет

    23 августа отмечается годовщина окончания битвы на Курской дуге. Еще совсем недавно те события казались бесконечно далекими, а прямо сейчас мы переживаем их повторение, причем повторение до жути похожее: захватчики с нацистской символикой на униформе, тяжелые бои за каждый метр земли, а в сводках с фронта фигурируют те же названия, что и тогда.

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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев В мировых финансах начался натуральный каннибализм

    Совершенно случайно в течение двух суток оказались мертвы все триумфаторы суда «Хьюлетт-Паккард» против менеджмента Autonomy. А также глава второй по величине транснациональной финансовой компании США Morgan Stanley, непосредственно связанный с упомянутыми триумфаторами.

    32 комментария
    23 августа 2024, 15:07 • Новости дня

    Глава ФСИН Гостев доложил Путину о ситуации в ИК-19 в Волгоградской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Руководитель Федеральной службы исполнения наказаний Аркадий Гостев доложил президенту Владимиру Путину о ситуации в волгоградской колонии № 19, где произошел захват заложников.

    Глава государства сообщил, что Гостев проинформировал его о ситуации в колонии, передает РИА «Новости».

    Кроме того, на совещании президенту должны доложить о ситуации в колонии глава МВД Владимир Колокольцев, директор ФСБ Александр Бортников, глава Росгвардии Виктор Золотов.

    Также в пятницу президент провел традиционное оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России.

    Ранее источник заявил, что в ходе захвата заложников в городе Суровикино Волгоградской области якобы был убит сотрудник ФСИН. Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

    22 августа 2024, 08:28 • Новости дня
    Видео с Путиным и Кораном стало популярным по всему миру
    Видео с Путиным и Кораном стало популярным по всему миру
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Видео с Владимиром Путиным, где президент России с почтением целует Коран, показали ведущие телеканалы и издания Турции, Туниса, Египта, Сирии и ОАЭ, оно стало вирусным в соцсетях в мире.

    На распространяемом видео из мечети пророка Исы в Грозном Путин с почтением целует Коран – священную для всех мусульман книгу.

    В турецком сегменте соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) видео с Путиным и Кораном попало во вкладку «Популярное» и распространяется на других ресурсах. Турецкие пользователи оценили поступок Путина и оставили комментарии на видеохостинге Youtube, передает РИА «Новости».

    «Настоящий человек!... Господин президент России, люблю вас за это уважение, мое уважение к вам безгранично», – написали турецкие пользователи под видео, которое набирает популярность, в том числе в Киргизии, Казахстане и Азербайджане, а также в арабских странах.

    Напомним, во время поездки в Чечню Путин посетил новую мечеть пророка Исы в Грозном. Кадыров и председатель Духовного управления мусульман республики Салах Нежиев вручили главе государства знак и удостоверение почетного гражданина Чечни. В ответ Путин подарил Коран ручной работы в драгоценном переплете.

    Политолог Виктор Потуремский заявил, что визит Путина в Чечню показал межконфессиональное единство России.

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    22 августа 2024, 20:08 • Новости дня
    Итальянский режиссер: Наша Европа оккупирована горсткой отвратительных людей

    Режиссер Франкини: В Европе не осталось настоящего искусства

    Итальянский режиссер: Наша Европа оккупирована горсткой отвратительных людей
    @ кадр из видео RT

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Новый миграционный указ позволит европейцам переехать в страну с правильными ценностями, тогда как в самой Европе разрушаются культура и госинституты, сказали газете ВЗГЛЯД итальянский режиссер Франко Франкини и польский активист Марчин Миколаек. Ранее Владимир Путин подписал указ, предусматривающий оказание помощи при переселении тем иностранцам, кто разделяет российские ценности.

    «Я решил переехать в Россию сразу после начала СВО. Я купил билет в Москву, но рейс отменили, и так – несколько раз. В итоге я прилетел в Москву через Ереван спустя неделю, но я был так счастлив ходить по русской земле, что поцеловал ее, когда приземлился!», – рассказал Франко Франкини, итальянский режиссер, директор компании Third Rome Productions.

    «Главная проблема при переезде в Россию – это язык. Даже в столице очень мало людей говорят по-английски. Думаю, каждого иностранца должен сопровождать русскоязычный при прохождении бюрократических процедур. Что касается культуры, то мне не составило труда адаптироваться, я много раз бывал в России. Мне очень нравятся ваши люди и традиции. Я изучал русскую историю и литературу, поэтому у меня много общего с россиянами», – продолжил спикер.

    «Россияне спрашивают меня, как мы можем соглашаться с безумной пропагандой ЛГБТ* в Европе. Но реальность такова, что большинство из нас ее просто ненавидят. Мы ее презираем. Наша Родина – Европа – оккупирована, отнята у нас горсткой отвратительных, злых людей. Нас ужасают разрушение государственных институтов, неконтролируемая массовая иммиграция, рост преступности, трудности с поиском жилья, проблемы с продуктами и бензином, постоянная ложь СМИ», – указал он.

    «Наши католические ценности уничтожаются нашими правительствами. Ужасающая церемония открытия Олимпиады это ясно показала. В наших музеях не осталось настоящего искусства, оно заменено бездушной современной чепухой. Наши церкви разрушаются, наши книги переписаны фриками-нигилистами», – посетовал спикер.

    «Иммиграционный указ Путина определенно даст европейцам надежду переехать в страну с правильными ценностями. Если до указа некоторые люди думали, что приехать в Россию бюрократически слишком сложно, теперь они определенно смотрят в сторону эмиграции – ради своих детей», – пояснил режиссер.

    «Также указ поможет иностранцам, которые уже живут в России, с оформлением документов. Я думаю, что теперь процедуры будут проще и займут меньше времени. Но главное, указ в некотором роде легитимирует наше присутствие здесь, что не может не радовать», – подчеркнул собеседник.

    «Я знаю около 20 человек, которые постоянно спрашивают о возможных способах переезда в Россию. Их основные вопросы: накопить достаточно денег на переезд и первое время, пока ищут работу, и как найти школу для детей. Это все образованные, творческие люди – актеры, продюсеры из Италии, Франции и США. Они не соглашались играть роли геев и не хотели помещать пропаганду ЛГБТ в свои фильмы», – резюмировал Франкини.

    «Надеюсь, новый указ облегчит приезжающим иностранцам трудоустройство в России, а также упростит правила подачи документов и ускорит получение нужных справок и разрешений. Вообще, после моего переезда очень много поляков писали мне, спрашивали, как можно приехать в Россию. Теперь, очевидно, все, кто любит Россию и надеется на ее защиту, смогут осуществить свою мечту», – пояснил Марчин Миколаек, польский общественный деятель.

    Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности. С 1 сентября иностранцы и лица без гражданства смогут получать по упрощенной схеме разрешение на временное проживание в России, если они не принимают политику своего государства, навязывающего деструктивные неолиберальные установки.

    Указ предоставляет право получить разрешение на временное проживание без учета утвержденной правительством РФ квоты и без подачи документа, подтверждающего владение русским языком, знание истории России и основ российского законодательства.

    Перечень государств определит правительство по представлению МИД. Российские духовно-нравственные ценности определены в подписанном в ноябре 2022 года указе Путина «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

    Газета ВЗГЛЯД разобралась, почему миграционный указ Путина стал имиджевым ударом по Западу, а публицист Игорь Караулов объяснил концептуальный смысл нововведения.

    *движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России

    Коментарии (15)
    23 августа 2024, 14:32 • Видео
    В ВСУ объяснили причины своих поражений

    Украинские военные заявляют западным СМИ, что главные причины их поражения на стратегически важном Покровском направлении – превосходство России в людях и технике, а также «бездарность украинского командования». Так ли это на самом деле?

    Коментарии (0)
    22 августа 2024, 15:05 • Новости дня
    Путин заявил о ночных попытках ВСУ ударить по Курской АЭС
    Путин заявил о ночных попытках ВСУ ударить по Курской АЭС
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные пытались ночью бить по Курской атомной электростанции в Курчатове, сообщил президент Владимир Путин в ходе совещания по ситуации в Курской, Белгородской и Брянской областях.

    «Противник сегодня ночью пытался наносить удары по атомной электростанции», – цитирует Путина РИА «Новости».

    В ходе совещания глава государства спросил у врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, какова ситуация на станции.

    Ранее МИД России сообщал, что прорабатывается визит гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Россию, он может посетить Курскую атомную электростанцию.

    Коментарии (26)
    21 августа 2024, 00:04 • Новости дня
    Путин на встрече с добровольцами СВО назвал себя пехотинцем
    Путин на встрече с добровольцами СВО назвал себя пехотинцем
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин назвал себя пехотинцем наравне со всеми, кто защищает интересы страны.

    Заявление прозвучало во время встречи главы государства с добровольцами СВО в Российском университете спецназа в Гудермесе, сообщает ТАСС.

    Глава Чечни Рамзан Кадыров, представляя бойцов, подчеркнул, что военнослужащие полностью экипированы и обеспечены всей необходимой техникой. При этом Кадыров назвал себя «только пехотинцем».

    «Мы все пехотинцы. Мы все в этом смысле в одинаковом положении», – ответил Путин. 

    Глава государства поинтересовался ходом подготовки добровольцев. Президент обратил внимание на государственные награды многих из них – медали «За отвагу».

    «Мы с вами живем ради Родины, – подчеркнул Путин. – И малой, и большой нашей страны. Мы живем для того, чтобы она была сильной. Чтобы наши дети, наши внуки чувствовали себя уверенно на своей собственной земле».

    Ранее сообщалось, что в ходе поездки в Чечню Путин посетил Российский университет спецназа (РУС) в Гудермесе.

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    20 августа 2024, 19:46 • Новости дня
    Путин прилетел в Чечню
    Путин прилетел в Чечню
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин вечером во вторник прибыл в Чеченскую Республику, в аэропорту его встретил руководитель региона Рамзан Кадыров.

    Кадыров сообщил, что у главы государства запланирована в Чечне «насыщенная программа», передает ТАСС.

    До этого Путин посетил КБР и Северную Осетию. В столице Северной Осетии Путин пообщался с жителями Владикавказа.

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    20 августа 2024, 19:07 • Новости дня
    Путин пообщался с жителями Владикавказа
    Путин пообщался с жителями Владикавказа
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин в финале своей встречи с руководителем Северной Осетии Сергеем Меняйло пообщался с владикавказцами.

    Люди ждали президента несколько часов у здания администрации региона. Путин подошел к ним, после чего кто-то попросил с ним сфотографироваться, то-то пытался пожать руку президенту, часть собравшихся обратилась к главе государства с просьбами, передает ТАСС.

    Путин некоторое время пообщался с собравшимися, после чего кортеж покинул центр Владикавказа.

    Ранее глава государства проводил встречу с матерями погибших в результате теракта в 2004 году в Беслане.

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    21 августа 2024, 18:11 • Новости дня
    Путин: Именем Рошаля можно назвать не один медицинский центр
    Путин: Именем Рошаля можно назвать не один медицинский центр
    @ Илья Питалев/POOL/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Хирург Леонид Рошаль сделал настолько большой вклад в российское здравоохранение, что его именем можно назвать множество медицинских учреждений для детей, заявил президент Владимир Путин в ходе визита в Детский клинический центр имени Рошаля в Подмосковье.

    В ходе поездки главу государства встретил сам Рошаль, он заявил президенту, что не считает правильным присвоение ДКЦ своего имени, передает РИА «Новости».

    Хирург добавил, что считает теперь себя «начищенным самоваром» и не согласен с этим решением.

    «Вы сделали для детского здравоохранения страны столько, что не только этот, но и другие центры можно назвать вашим именем», – возразил президент.

    Рошаль также попросил Путина предоставить федеральные квоты для лечения в ДКЦ, и глава государства согласился с предложением. Глава Минздрава Михаил Мурашко отметил, что работа над реализацией инициативы уже проводится.

    Уже в августе в центр должны принять первых пациентов. В нем насчитывается 16 отделений стационара на 461 койку, 23 операционных и четыре отделения реанимации на 48 коек.

    Есть реанимационное отделение для новорожденных, а также консультативно-диагностический центр, рассчитанный на 300 посещений в смену.

    В год детский клинический центр должен принимать 15 тыс. детей для лечения в стационаре, еще 150 тысяч смогут пройти углубленное обследование и получить консультации специалистов.

    Там также будет работать телемедицинский центр, позволяющий проводить консультации в режиме видеосвязи.

    В ДКЦ есть свыше 9,5 тыс. единиц современного операционного, диагностического, лечебного и реабилитационного оборудования. В нем будут работать 1610 человек.

    В среду Путин посетил ДКЦ в городе Красногорске в Московской области, где поговорил с медицинскими сотрудниками, которые вскоре начнут работать в этом новом учреждении.

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    20 августа 2024, 21:30 • Новости дня
    Путин посетил Российский университет спецназа в Чечне

    Путин и Кадыров прибыли в Российский университет спецназа в Чечне

    Путин посетил Российский университет спецназа в Чечне
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в рамках рабочей поездки в Чеченскую Республику посетил Российский университет спецназа (РУС) в Гудермесе.

    Вместе с Путиным в университет прибыл глава Чечни Рамзан Кадыров, передает ТАСС. Они наблюдали за подготовкой добровольцев для отправки в зону специальной военной операции.

    Бойцы продемонстрировали базовую огневую подготовку, навыки тактической медицины, перемещения на поле боя и штурма опорного пункта.

    После этого глава государства начал встречу с добровольцами, обучающимися в РУС. Среди них те, кто уже неоднократно участвовал в СВО.

    Отмечается, что это первый визит главы государства в РУС.

    РУС готовит специалистов по различным дисциплинам тактической и специальной подготовки (огневая, тактико-специальная, воздушно-десантная, горная, водолазная, охранная, военно-медицинская, кинологическая, инженерная, автоподготовка, IT-подготовка и военная журналистика).

    Университет занимает территорию более 400 га, это многофункциональный комплекс из 95 зданий и сооружений, он включает тактический город, стрелковый комплекс, водоем площадью два гектара и глубиной десять метров, взлетно-посадочную полосу длиной 1600 метров.

    С 2022 года в университете прошли подготовку более 47 тыс. специалистов, которые принимали или принимают участие СВО, при этом порядка 19 тыс. из них – добровольцы.

    Напомним, Путин вечером во вторник прибыл в Чеченскую Республику, в аэропорту его встретил руководитель региона Рамзан Кадыров. До этого президент посетил КБР и Северную Осетию. В столице Северной Осетии Путин пообщался с жителями Владикавказа.

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    22 августа 2024, 20:50 • Новости дня
    Путин создал совет по поддержке языков всех народов России

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин своим указом создал Совет при главе государства по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.

    Тем же документом Путин упразднил существовавший прежде совет по русскому языку, передает ТАСС.

    В задачи совета войдет подготовка предложений главе государства по вопросам основных направлений «поддержки русского языка и языков народов Российской Федерации, продвижения и укрепления позиций русского языка в мире».

    Председателем структуры станет Елена Ямпольская.

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    21 августа 2024, 13:34 • Новости дня
    Политолог: Визит Путина в Чечню показал межконфессиональное единство России

    Политолог Потуремский: Дружба народов поможет России выстоять перед самыми сложными вызовами

    Политолог: Визит Путина в Чечню показал межконфессиональное единство России
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Визит Владимира Путина в Чечню был пропитан символизмом. Посещение мечети имени пророка Исы показало единство ценностей представителей разных религий России, а слова президента о «пехотинцах» еще раз подчеркнули важность каждого защитника, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Виктор Потуремский. Ранее Владимир Путин посетил Чеченскую Республику.

    «Во время поездки в Чечню Владимир Путин назвал себя и всех, кто отстаивает интересы России, пехотинцами. Это очень глубокая фраза, получающая особый символизм в столь непростые времена. Интересно, что глава государства не возвышает собственную роль, осознавая себя равным другим защитникам нашей страны», – сказал Виктор Потуремский, директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР).

    «Таким образом, Путин еще раз напомнил, что власть – это не привилегия, а способ служения народу. В таком контексте становится понятно, что для России важна роль каждого ее жителя. Общая победа будет достигаться благодаря доблести наших защитников, каждый из которых является гордостью для государства», – подчеркивает собеседник.

    «Не менее символичным стало посещение мечети имени пророка Исы. Само это место является наглядным доказательством единения представителей разных конфессий России. Вне зависимости от религии или национальности, мы все ощущаем себя частью большой страны», – отмечает эксперт.

    «Владимир Путин это хорошо понимает. Он ценит созидательные начала верующих людей и стремится это показать. Кроме того, глава государства осознает, что именно в межэтнической дружбе и заключается сила нашего народа. Отсутствие конфликтов и противоречий поможет России выстоять перед любыми напастями», – акцентирует он.

    «Наши противники знают об этом, потому их злодеяния зачастую и направлены на провокацию межэтнической напряженности. Но любые их усилия заведомо обречены на провал. Граждане нашей страны не откажутся от уважительного отношения друг к другу, не перестанут ценить культурное разнообразие России. Этого не сможет изменить даже самый могущественный враг», – заключил Потуремский.

    Ранее Путин посетил Чеченскую Республику. Здесь глава государства возложил цветы и почтил память первого президента региона Ахмата-Хаджи Кадырова. Затем глава государства направился в Российский университет спецназа в Гудермесе, где наблюдал за подготовкой добровольцев для отправки в зону СВО.

    На встрече президента с будущими бойцами присутствовал и действующий глава республики Рамзан Кадыров. Он отметил, что военнослужащие полностью экипированы и обеспечены всей необходимой техникой, при этом назвав себя «только пехотинцем». В ответ Путин заметил, что все защитники России являются пехотинцами. «Мы все в этом смысле в одинаковом положении», – пояснил он.

    Кроме того, президент посетил новую мечеть пророка Исы в Грозном. Там Кадыров и председатель Духовного управления мусульман республики Салах Нежиев вручили главе государства знак и удостоверение почетного гражданина Чечни. В ответ Путин подарил Коран ручной работы в драгоценном переплете.

    Также президент провел рабочую встречу с Кадыровым. Глава республики представил ему макет нового района Грозного, который будет назван в честь Владимира Путина. Площадь территории составит более 200 га и будет включать в себя жилые дома, мечети, детские сады и другие объекты социальной инфраструктуры.

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    21 августа 2024, 22:41 • Новости дня
    Путин: Большая африканская экспедиция оценит запасы водных ресурсов

    Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам Большой африканской экспедиции

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава государства отметил, что целью масштабного проекта является оценка состояния водных биологических ресурсов в исключительных экономических зонах стран Африки. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

    По словам Путина, исследования российских специалистов будут способствовать повышению эффективности рыболовного промысла африканских государств, что поможет обеспечить продовольственную безопасность континента, передает ТАСС

    Президент подчеркнул, что рыболовство является важной сферой экономического сотрудничества России и стран Африки.

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    22 августа 2024, 15:33 • Новости дня
    Путин посмертно наградил орденами Мужества погибших в Курской области волонтеров

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Погибшие в Курской области добровольцы Общероссийского народного фронта Николай Ковалев и Давид Соколов награждены орденами Мужества посмертно.

    Такой приказ подписал президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

    Также награжден и третий сотрудник ОНФ Федор Геращенко, выживший после удара ВСУ, передает РИА «Новости».

    Напомним, волонтеры Ковалев и Соколов вывозили мирных жителей из прифронтовых территорий в Курской области, они погибли в результате прямого попадания снаряда.

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    20 августа 2024, 17:01 • Новости дня
    Путин встретился с матерями жертв теракта в школе Беслана
    Путин встретился с матерями жертв теракта в школе Беслана
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин во вторник в рамках визита в Беслан провел встречу с матерями погибших в результате теракта, произошедшего в бесланской школе № 1 в 2004 году.

    Теракт в Беслане останется незаживающей раной в исторической памяти всей России, власти продолжат оказывать поддержку городу, заявил Путин, передает РИА «Новости».

    «У нас в народе, когда говорят такие слова «врагу не пожелаешь», но наш враг другой, он не такой, как мы», – добавил он, говоря о трагедии в Беслане. По словам главы государства, захватившие бесланскую школу боевики получали поддержку из-за границы. Он добавил, что Россия добилась определенных целей в борьбе с терроризмом и добьется своих целей в борьбе с неонацистами.

    «Мы хорошо знаем, что из-за границы пытались не только оправдать это ужасное преступление, но и оказывали террористам всяческую помощь – и морально-нравственную, и политическую, и информационную, и финансовую, и военную», – указал Путин.

    Напомним, во вторник российский лидер приехал в Беслан, где впервые посетил мемориал в бесланской школе. Путин также возложил цветы к памятникам погибшим в Беслане.

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    22 августа 2024, 16:25 • Новости дня
    Названа дата тренировочных учений всех образовательных учреждений России

    Тренировочные учения в российских образовательных учреждений совместно с МЧС пройдут 27 августа

    Tекст: Ольга Иванова

    Тренировочные учения пройдут во всех образовательных организациях России 27 августа, сообщил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов на совещании президента России Владимира Путина с правительством.

    Он подчеркнул, что это будут совместные учения МЧС и всех образовательных учреждений, передает ТАСС.

    Ранее Путин в рамках совещания с членами правительства принял участие в открытии новых объектов образования в ряде российских регионов.

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    21 августа 2024, 02:18 • Новости дня
    Кадыров показал Путину макет названного в его честь района Грозного

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин ознакомился с макетом нового района Грозного, который будет назван в его честь. Презентация прошла в резиденции главы Чечни Рамзана Кадырова.

    Новый район площадью более 200 га будет включать в себя жилые дома, мечети, детские сады и другие объекты социальной инфраструктуры, передает ТАСС.

    По словам Кадырова, этот грандиозный проект станет украшением столицы республики.

    Ранее сообщалось, что Путин назвал себя пехотинцем наравне со всеми, кто защищает интересы страны.

    Заявление прозвучало во время встречи главы государства с добровольцами СВО в Российском университете спецназа в Гудермесе в ходе визита в Чечню.

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    Венгрия нашла простой способ вернуть транзит нефти по «Дружбе»

    Венгрия нашла способ вернуть себе возможность получать российскую нефть по традиционному маршруту – по трубопроводу «Дружба» через Украину. В июле Киев запретил транзит «Лукойла». Новая схема выглядит самым простым способом выйти из ситуации с минимальными потерями. Подробности

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    Историк Мягков: Пакт Молотова – Риббентропа спас СССР от еще больших потерь в войне

    «Я бы назвал германо-советский договор высшим достижением нашей внешней политики за весь XX век. Он дал нам военное и дипломатическое преимущество, а также позволил избежать еще больших потерь в войне», – сказал газете ВЗГЛЯД историк Михаил Мягков, комментируя обстоятельства подписания пакта Молотова – Риббентропа 85 лет назад. Почему этот документ по-прежнему не дает покоя странам Запада и другим недругам России? Подробности

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    ВСУ пытаются атаковать АЭС чернобыльского типа

    В ночь на четверг ВСУ пытались наносить удары по Курской атомной станции. Об этом заявил президент Владимир Путин. На станцию для оценки ситуации приглашены специалисты МАГАТЭ и его глава Рафаэль Гросси. Как предупреждают эксперты, на Курской АЭС работают реакторы чернобыльского типа и они подвержены внешнему воздействию больше, чем современные энергоблоки. Как обеспечить безопасность станции и почему она стала целью для ВСУ? Подробности

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    «Эпатажный маргинал» из Чехии не случайно одобрил теракт в Европе

    «Даже для такого эпатажного маргинала это перебор». Такими словами официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление президента Чехии Петра Павла о теракте на «Северных потоках». По сути, Европа в его лице одобряет теракты против самой себя. Но у чехов для перехода очередной «красной линии» есть причины. Подробности

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    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

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    • В ВСУ объяснили причины своих поражений

      Украинские военные заявляют западным СМИ, что главные причины их поражения на стратегически важном Покровском направлении – превосходство России в людях и технике, а также «бездарность украинского командования». Так ли это на самом деле?

    • Армия России взяла Нью-Йорк

      Армия России продолжила серию крупных военных успехов в Донбассе освобождением стратегически важного поселка Новгородское, более известного под историческим названием Нью-Йорк. Это очень болезненная потеря для ВСУ, которая грозит Украине обвалом фронта. И закономерный итог президентства Джо Байдена.

    • Германия попыталась снять с шеи Украину

      У Германии нет финансовых возможностей для того, чтобы обеспечивать украинскую армию после 2025 года, поэтому новых обязательств по снабжению Украины Берлин брать на себя не будет. Об этом активно пишут в немецких СМИ. Правда ли это? И при чем здесь теракт на «Северных потоках»?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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