На III Международном культурном детском форуме прошла акция «Письмо солдату»

На III Международном культурном детском форуме прошла совместная акция фонда «Защитники Отечества» и Минкультуры

На форуме работал стенд фонда «Защитники Отечества», где детям предлагали написать письмо или сделать рисунок для участников специальной военной операции. Все они будут переданы Министерству обороны для отправки в зону СВО.

Кроме того, состоялась встреча ветеранов с детьми «Служу Отечеству. Культура патриотизма». Мероприятие было приурочено ко Дню Государственного флага России. Спикерами выступили член наблюдательного совета фонда «Защитники Отечества» Герой России Алексей Романов; капитан, участник СВО, Герой России, участник программы «Время героев» Владислав Головин; подполковник, участник СВО, кавалер двух орденов Мужества Александр Урюпин; подполковник, участник СВО, кавалер ордена Мужества и медали «За отвагу» Андраник Гевенян; участник СВО, кавалер ордена Мужества Павел Якушев.

На встрече присутствовали более 250 детей. После выступлений героев дети около 40 минут задавали вопросы.

«Флаг России – это воплощение величия нашей страны, на защиту которой встают ее граждане. Освобождая населенные пункты, военнослужащие водружают там наш флаг. На золотых звездах Героев России – тоже полосы цвета Государственного флага. Поэтому фонд «Защитники Отечества» приурочил к этому празднику ряд мероприятий. Одно из них – «Письмо солдату», – подчеркнул Алексей Романов.

«Ваш патриотический стенд, ваши письма очень важны и дороги. Первое такое письмо я получил после ранения. Лежал в палате один, но не чувствовал себя одиноким. Все полученные письма поддержки я перечитал и дал прочесть своим товарищам. Мне это дало возможность вернуться в строй, теперь я могу общаться с вами и в вашем лице хочу сказать спасибо всем, кто пишет защитникам письма», – поделился Владислав Головин.

В Москву на форум приехали более двух тысяч ребят в возрасте от 12 до 17 лет, прибыли делегации из 15 стран. Более 30 – это дети участников СВО, в том числе находящиеся на сопровождении фонда «Защитники Отечества». Это одаренные дети, победители всероссийских и международных конкурсов.

Юный пианист Иван Безгузиков из Кузбасса в свои 14 лет уже является лауреатом общероссийского конкурса «Молодые дарования России», стипендиатом губернаторской стипендии «Юные дарования Кузбасса», лауреатом и обладателем гран-при международных, всероссийских и региональных конкурсов. Его отец Алексей участвовал в СВО, командовал зенитной батареей, посмертно награжден орденом Мужества. Иван поделился, что отец привил ему, в первую очередь, любовь к Родине и своей семье.

Напомним, фонд «Защитники Отечества» создан по поручению президента России Владимира Путина. Основной его целью является персональное сопровождение ветеранов СВО и членов семей героев. Здесь защитникам помогают не только с медицинской и социальной реабилитацией, но и в переобучении и трудоустройстве, оказывают юридическую поддержку, адаптируют жилье под нужды инвалидов и обеспечивают долговременный надомный уход. С 1 июня 2023 года в филиалы фонда «Защитники Отечества» поступило более 1 млн 410 тыс. запросов на оказание помощи, из которых свыше 1 млн 264 тыс. уже решены.