На Украине запретили Украинскую православную церковь. Это беспрецедентный в истории акт, когда в стране, где большинство населения исповедует православие, поставили под запрет каноническую Православную церковь. Но мы помним, с чего – вернее, с кого – всё началось.0 комментариев
В Польше заочно арестован экс-глава агентства стратегических резервов
В Польше заочно арестован награжденный Зеленским экс-глава агентства стратегических резервов
Польская прокуратура выдвинула обвинения в коррупции против экс-главы Правительственного агентства стратегических резервов Михала Кучмеровского, награжденного украинским президентом Владимиром Зеленским.
Польская прокуратура подозревает его в участии в организованной преступной группе и злоупотреблении служебным положением, передает ТАСС.
По данным следствия, Кучмеровский, занимавший свой пост с 2021 по 2024 год, вместе с двумя сообщниками мог быть причастен к хищению средств.
Отмечается, что суд в Катовицах выдал ордер на арест Кучмеровского на три месяца.
В данный момент местонахождение экс-чиновника не установлено, польские правоохранительные органы объявили его в розыск.