В Польше заочно арестован экс-глава агентства стратегических резервов

В Польше заочно арестован награжденный Зеленским экс-глава агентства стратегических резервов

Tекст: Александра Юдина

Польская прокуратура подозревает его в участии в организованной преступной группе и злоупотреблении служебным положением, передает ТАСС.

По данным следствия, Кучмеровский, занимавший свой пост с 2021 по 2024 год, вместе с двумя сообщниками мог быть причастен к хищению средств.

Отмечается, что суд в Катовицах выдал ордер на арест Кучмеровского на три месяца.

В данный момент местонахождение экс-чиновника не установлено, польские правоохранительные органы объявили его в розыск.