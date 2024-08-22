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Ирландский наемник пропал без вести на востоке Украины
18-летний Алекс Рыжук, ирландец украинского происхождения, воевавший в рядах ВСУ, предположительно, погиб в результате удара российского беспилотника на востоке Украины, сообщили СМИ.
Как пишет The Irish Times, Алекс Рыжук, известный по прозвищу Ирландец, вступил в украинский иностранный легион сразу после совершеннолетия. Несмотря на отсутствие украинского гражданства, молодой человек активно участвовал в боевых действиях. Семья и девушка Алекса были проинформированы о его пропаже, передает ТАСС.
МИД Ирландии подтвердил, что оказывает консульскую поддержку в связи с этим инцидентом, однако подробности не разглашаются.
Отмечается, что если смерть Рыжука подтвердится, то это будет уже четвертый случай гибели гражданина Ирландии в ходе конфликта.
Ранее в МИД Бразилии сообщили о гибели или пропаже без вести четырех бразильских граждан, принимавших участие в боевых действиях на стороне Украины.