Ирландский наемник пропал без вести на востоке Украины

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет The Irish Times, Алекс Рыжук, известный по прозвищу Ирландец, вступил в украинский иностранный легион сразу после совершеннолетия. Несмотря на отсутствие украинского гражданства, молодой человек активно участвовал в боевых действиях. Семья и девушка Алекса были проинформированы о его пропаже, передает ТАСС.

МИД Ирландии подтвердил, что оказывает консульскую поддержку в связи с этим инцидентом, однако подробности не разглашаются.

Отмечается, что если смерть Рыжука подтвердится, то это будет уже четвертый случай гибели гражданина Ирландии в ходе конфликта.

Ранее в МИД Бразилии сообщили о гибели или пропаже без вести четырех бразильских граждан, принимавших участие в боевых действиях на стороне Украины.