Российские военные уничтожили до 100 военнослужащих ВСУ, три автомобиля и три гаубицы

Tекст: Денис Тельманов

«Подразделениями группировки на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированиям 43-й механизированной, 92-й штурмовой бригады, 36-й бригады морской пехоты, 13-й бригады национальной гвардии Украины в районах Золочево, Липцов и Волчанска», – сказал он, передает ТАСС.



По словам Якимкина, потери противника составили до 100 военнослужащих, три автомобиля, гаубица Д-20 и две гаубицы Д-30.

Ранее сообщалось, что украинская сторона в последние сутки на Курском направлении потеряла до 300 человек и 26 единиц бронетехники, включая шесть танков, три БТР, 17 боевых бронированных машин, два автомобиля, четыре артиллерийских орудия и две установки РСЗО.

Группировка «Север» при поддержке авиации и артиллерии сорвала попытки украинских штурмовиков пройти в сторону Комаровки, Коренево, Малой Локни и Русской Конопельки.