Почему Германия, до сих пор спускавшая расследования по «Северным потокам» на тормозах, решила вдруг озвучить имена исполнителей, более того – объявить главного фигуранта в розыск?4 комментария
Российские военные уничтожили военнослужащих ВСУ, автомобили и гаубицы
Российские военные уничтожили до 100 военнослужащих ВСУ, три автомобиля и три гаубицы
Российская группировка войск «Север» нанесла поражение четырём украинским бригадам. Об этомсообщил начальник пресс-центра группировки Ярослав Якимкин.
«Подразделениями группировки на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированиям 43-й механизированной, 92-й штурмовой бригады, 36-й бригады морской пехоты, 13-й бригады национальной гвардии Украины в районах Золочево, Липцов и Волчанска», – сказал он, передает ТАСС.
По словам Якимкина, потери противника составили до 100 военнослужащих, три автомобиля, гаубица Д-20 и две гаубицы Д-30.
Ранее сообщалось, что украинская сторона в последние сутки на Курском направлении потеряла до 300 человек и 26 единиц бронетехники, включая шесть танков, три БТР, 17 боевых бронированных машин, два автомобиля, четыре артиллерийских орудия и две установки РСЗО.
Группировка «Север» при поддержке авиации и артиллерии сорвала попытки украинских штурмовиков пройти в сторону Комаровки, Коренево, Малой Локни и Русской Конопельки.