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    В широком этическом смысле запрет на Украине Русской православной церкви – это вызов всем. России, русским, православным, сторонникам традиционных ценностей. В узкополитическом – вызов демократии и любым возможным процессам и проектам урегулирования.

    3 комментария
    Сергей Старовойтов Сергей Старовойтов Русского медведя хотят заставить наломать дров

    Стратегия России – пересидеть и переждать – вполне оправданна. Резкие действия врагов, подобные прорыву ВСУ в Курской области, судя по всему, и направлены на слом этой стратегии.

    20 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Крым давно в России, а крымский футбол – нет

    После 2014 года ФИФА и УЕФА хором заявили, что крымский футбол будет жить в режиме изоляции. РФС взял под козырек и сказал «есть, сэр», потому что не хотел получить санкции и отстранение всего российского футбола от международных соревнований. А сейчас-то чего бояться?

    14 комментариев
    20 августа 2024, 20:08 • Новости дня

    На Камчатке стартовал форум молодых экологов «Экосистема. Заповедный край»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Более 300 молодых людей из России и 16 стран мира собрались на Камчатке, чтобы принять участие в форуме «Экосистема. Заповедный край», первая смена которого открылась во вторник.

    Участники форума проведут полевые исследования, направленные на развитие туристско-рекреационного кластера «Паратунка», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Основной площадкой проведения форума стал Круглогодичный молодежный экологический центр «Экосистема», созданный при поддержке Росмолодежи.

    В этом году открытие форума состоялось на территории биатлонного комплекса им. Фатьянова. К участникам обратился президент России Владимир Путин. Приветственный адрес главы государства зачитала начальник Управления президента по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Татьяна Матвеева.

    «Уверен, что на форуме вы сможете детально обсудить актуальные проблемы природоохранной тематики, принять активное участие в проектных сессиях и мастер-классах, а ваши свежие, неординарные идеи и неиссякаемый творческий потенциал обязательно будут востребованы на практике. Желаю вам успехов и всего самого доброго», – подчеркнул Путин.

    Губернатор Камчатского края Владимир Солодов отметил, что на ближайшие две недели Камчатка снова становится столицей активной, энергичной, экологически мыслящей молодежи.

    Советник руководителя Росмолодежи Олег Макаров отметил, что Россия показывает пример конструктивной «зеленой повестки», которая носит созидательный характер, объединяет государство и молодежь.

    «Наша природа – достояние всего народа, поэтому и ее сохранение стало общим делом. Важнейшую роль в этих процессах играет молодежь, становясь движущей силой многих экологических проектов и инициатив», – сказал он.

    В центре «Экосистема» ведется масштабная работа по созданию природоохранных проектов, формированию экологического мышления, повышению квалификации в сфере устойчивого развития и экологическому образованию молодежи.

    В день открытия на площадке форума уже провели ряд обучающих мероприятий с участием почетных гостей. В том числе состоялась первая пленарная сессия «Дальний восток – территория возможностей для молодых людей в вопросах экологии». Темы обсуждения охватили экологическую повестку Росатома, вопросы привлечения молодых специалистов для работы с экологической повесткой Запорожской области, а также формирования экологически осознанного поколения через семейные ценности и образование.

    В этом году для участников форума «Экосистема. Заповедный край» будут организованы две смены, которые пройдут с 19 августа по 1 сентября. Участниками форума станут 600 человек в возрасте от 14 до 35 лет. Каждый сможет принять участие в грантовом конкурсе Росмолодежи. Проекты-победители смогут рассчитывать на поддержку до 1,5 млн рублей.

    19 августа 2024, 21:56 • Новости дня
    Актриса сериала «Тайны следствия» пропала без вести под Петербургом

    Актриса сериала «Тайны следствия» Лебедева пропала без вести под Петербургом

    Актриса сериала «Тайны следствия» пропала без вести под Петербургом

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Ленинградской области возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения актрисы Людмилы Лебедевой, сообщил Информационный центр СК России.

    По информации из Telegram-канала центра, 85-летняя Лебедева ушла из дома 18 июля и не вернулась, ее местонахождение неизвестно.

    «В СУ СК России по Ленинградской области по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело», – говорится в сообщении. Дело взято на контроль центральным аппаратом СК России.

    Лебедева известна по ролям в российских фильмах и сериалах, таких как «Гоголь», «Праведник», «Тайны следствия» и других.

    В мае актер сериала «Папины дочки» Андрей Светлов пропал в Москве.

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    20 августа 2024, 14:43 • Новости дня
    Запущены онлайн-маршруты по выставке «Россия»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Организаторы международной выставки-форума «Россия» запустили серию онлайн-экскурсий, позволяющих совершить виртуальную прогулку в формате 360 градусов и познакомиться с экспозициями из любой точки мира.

    С помощью десяти тематических маршрутов можно совершить виртуальное путешествие по павильонам выставки, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Например, маршрут «Узнавая Россию. ДНК регионов» предлагает детально изучить экспозиции, посвященные всем 89 регионам России.

    Здесь можно погрузиться в атмосферу выставки, посетить все павильоны и детально изучить представленные в них экспозиции. Один из самых популярных маршрутов «Узнавая Россию. ДНК регионов» – здесь можно детально рассмотреть экспозиции в павильоне №75, где были представлены все 89 регионов России. Каждый стенд рассказывал об особенностях разных территорий, народах и их традициях. Следующая тема «Комфортная жизнь в городе» показывает достижения в строительстве, логистике и технологиях, которые повышают качество инфраструктуры и развивают наши регионы.

    Маршруты «Комфортная жизнь в городе», «Аграрное богатство», «Наука и просвещение», «Здоровая Россия», «Цифровая Россия», «Технологичная Россия», «Природоград», «Ярмарки России» и «Российская Арктика» раскрывают перед зрителями широкий спектр тем, от развития городов и сельского хозяйства до достижений в науке и технологиях, а также вопросов экологии и освоения Арктики.

    Международная выставка-форум «Россия» проводилась с 4 ноября 2023 года по 8 июля 2024-го по указу президента. Посетителям представили экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Ежедневно гостей ждали культурные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа. За все время проведения площадку посетило 18,5 млн человек.

    В начале июля президент России Владимир Путин объявил о создании национального центра «Россия» на площадке «Экспо».

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    20 августа 2024, 20:00 • Видео
    У Германии кончились деньги на Украину

    У Германии нет финансовых возможностей для того, чтобы обеспечивать украинскую армию после 2025 года, поэтому новых обязательств по снабжению Украины Берлин брать на себя не будет. Об этом активно пишут в немецких СМИ. Правда ли это? И при чем здесь теракт на «Северных потоках»?

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    20 августа 2024, 18:09 • Новости дня
    Алаудинов рассказал о просьбах солдат ВСУ об эвакуации из Курской области
    Алаудинов рассказал о просьбах солдат ВСУ об эвакуации из Курской области
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские военнослужащие по радиосвязи просят эвакуировать их из Курской области, называя происходящее адом, рассказал командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апты Алаудинов.

    Он сообщил, что российские военные уничтожили пикап, используемый ВСУ для ротации, передает Ura.Ru.

    «Тут подлетает их медик, пытается их оттуда вытащить и в рацию кричит: «Заберите нас отсюда, мы уже так не можем, так не может продолжаться, это ад для нас, нам уже всем нужны психологи», – рассказал Алаудинов.

    Ранее Алаудинов рассказал, как военнослужащие ВСУ пытаются притвориться представителями мирных профессий, попадая в плен в Курской области, но их выдает информация в собственных мобильных телефонах.

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    20 августа 2024, 12:18 • Новости дня
    Глава Международного общественного трибунала назвал действия ВСУ в Курской области преступлением против человечности

    Правозащитник Григорьев: Неонацисты ВСУ понесут наказание за преступления против жителей Курской области

    Глава Международного общественного трибунала назвал действия ВСУ в Курской области преступлением против человечности
    @ Kirill Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Действия ВСУ в Курской области, согласно международному гуманитарному праву, расцениваются как преступление против человечности. Зверства украинских боевиков не имеют срока давности. Виновные понесут свое наказание, сказал газете ВЗГЛЯД правозащитник Максим Григорьев. Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что ВСУ в упор расстреливали мирных жителей Курской области.

    «Из Курской области поступает информация о том, что украинские военные совершали преступления против гражданского населения. Мы подтверждаем эти сведения», – сказал Максим Григорьев, председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов и их пособников.

    Он напомнил, что подобной тактики, когда ВСУ атакуют мирных жителей или прикрываются ими, противник придерживается «даже не с 2022 года, а с 2014-го». «С начала СВО мы опросили сотни людей. Международный общественный трибунал по преступлениям украинских неонацистов, который я возглавляю, системно фиксирует военные преступления различных подразделений украинской армии», – уточнил собеседник.

    «Действия противника, согласно международному гуманитарному праву, расцениваются как преступление против человечности. Зверства украинских боевиков не имеют срока давности. И конечно, виновные будут преследоваться и понесут свое наказание», – заключил Григорьев.

    Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что получил много фотографий с мирными жителями в Курской области, которые были расстреляны ВСУ в упор. Об этом он рассказал на видео, опубликованном в его Telegram-канале. «На фотографиях отчетливо видно, что мирные граждане были хладнокровно расстреляны… Это не просто военные преступления, это геноцид», – подчеркнул он.

    Напомним, 6 августа ВСУ атаковали границу России на территории Курской области. 9 августа обстановка в области была отнесена к чрезвычайной ситуации федерального характера, а 10-го в регионе объявили режим контртеррористической операции.

    Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что украинское руководство предприняло очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.

    Глава государства призвал ФСБ и Росгвардию обеспечить эффективную борьбу с ДРГ противника. «Главная задача стоит, безусловно, перед министерством обороны: выдавить, выбить противника с наших территорий и совместно с Пограничной службой обеспечить надежное прикрытие госграницы», – подчеркнул он.

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    20 августа 2024, 19:28 • Новости дня
    ФСБ задержала начальника Управления цифровой трансформации ФСИН

    ФСБ задержала начальника Управления цифровой трансформации ФСИН по подозрению во взяточничестве

    ФСБ задержала начальника Управления цифровой трансформации ФСИН
    @ ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    По подозрению в получении взятки в особо крупном размере задержан начальник Управления цифровой трансформации Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России.

    Он был задержан сотрудниками ФСБ России совместно с Главным управлением собственной безопасности ФСИН России, сообщило пресс-бюро ФСИН, передает РИА «Новости».

    Возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки в особо крупном размере», решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанного. Кроме того, будет проведена служебная проверка.

    В июне суд в Москве арестовал работника ФСИН за призывы к терроризму.

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    20 августа 2024, 19:38 • Новости дня
    Появились кадры с брошенных позиций ВСУ в Нью-Йорке
    Появились кадры с брошенных позиций ВСУ в Нью-Йорке
    @ Anadolu/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские бойцы сняли на видео оставленные позиции украинских войск в поселке Нью-Йорк (Новгородское) в Донецкой народной республике.

    На кадрах, опубликованных «Известиями», запечатлен один из брошенных блиндажей ВСУ. На видео видны оставленные украинскими бойцами вещи, включая западное оружие. На месте также были обнаружены снаряды и гранаты производства США.

    Во вторник Минобороны сообщило, что группировка «Центр» разгромила крупную группировку ВСУ и освободила один из крупнейших населенных пунктов Торецкой агломерации и стратегически важный логистический узел Новгородское (украинское название Нью-Йорк) в ДНР.

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    20 августа 2024, 17:01 • Новости дня
    Путин встретился с матерями жертв теракта в школе Беслана
    Путин встретился с матерями жертв теракта в школе Беслана
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин во вторник в рамках визита в Беслан провел встречу с матерями погибших в результате теракта, произошедшего в бесланской школе № 1 в 2004 году.

    Теракт в Беслане останется незаживающей раной в исторической памяти всей России, власти продолжат оказывать поддержку городу, заявил Путин, передает РИА «Новости».

    «У нас в народе, когда говорят такие слова «врагу не пожелаешь», но наш враг другой, он не такой, как мы», – добавил он, говоря о трагедии в Беслане. По словам главы государства, захватившие бесланскую школу боевики получали поддержку из-за границы. Он добавил, что Россия добилась определенных целей в борьбе с терроризмом и добьется своих целей в борьбе с неонацистами.

    «Мы хорошо знаем, что из-за границы пытались не только оправдать это ужасное преступление, но и оказывали террористам всяческую помощь – и морально-нравственную, и политическую, и информационную, и финансовую, и военную», – указал Путин.

    Напомним, во вторник российский лидер приехал в Беслан, где впервые посетил мемориал в бесланской школе. Путин также возложил цветы к памятникам погибшим в Беслане.

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    20 августа 2024, 19:14 • Новости дня
    Назван самый популярный в России отечественный автомобиль на вторичном рынке

    ВАЗ-2107 стал самым популярным отечественным автомобилем на вторничном рынке

    Назван самый популярный в России отечественный автомобиль на вторичном рынке
    @ Роман Пименов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В июле этого года на рынке подержанных автомобилей был зафиксирован рекордный объем продаж, лидером по спросу стали автомобили ВАЗ-2107, снятые с производства более десяти лет назад.

    Всего в течение июля в России было продано 546,2 тыс. подержанных автомобилей, что почти на 10% больше, чем в июне, и на 6,7% больше, чем в июле прошлого года, передает «Московский комсомолец» со ссылкой на данные «Автостата».

    Отмечается, что рейтинг продаж на вторичном рынке уже шестой месяц возглавляют автомобили ВАЗ-2107. Эксперты связывают популярность модели с ее доступностью, простотой обслуживания и низкой стоимостью запчастей.

    «Спрос на «жигули» действительно устойчив, и прежде всего в силу доступной цены. Пожалуй, это сейчас единственный вариант, который в почти безупречном состоянии по кузову можно приобрести за 200 тыс. рублей без неприятных сюрпризов с документами», – пояснил эксперт по подержанным автомобилям и их обслуживанию Алексей Островский.

    По словам хозяина московского автосервиса Сурена Баблояна, достоинством ВАЗ-2107 является простота ремонта и дешевизна запчастей, которые «не надо искать, есть в любом магазине».

    Он отметил, что «жигули» – это машина, в которой «просто нечему ломаться», поскольку в них почти нет, по современным меркам, бортовой электроники.

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    20 августа 2024, 15:56 • Новости дня
    Правительство решило привлечь средства ФНБ для финансирования выпуска и закупки самолетов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правительство будет финансировать производство и закупку воздушных судов, в том числе с привлечением средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

    Мишустин отметил, что президент России Владимир Путин ранее поставил задачу значительно увеличить долю российских самолетов в парке отечественных авиакомпаний, передает РИА «Новости». Также предстоит нарастить серийный выпуск вертолетов, чтобы обеспечить прогнозные показатели и потребности в них российских компаний, добавил он.

    Премьер подчеркнул, что Россия располагает всеми необходимыми для этого ресурсами. Для реализации этих планов планируется привлечь средства ФНБ. Кроме того, будут активно применяться инструменты стимулирования спроса на новую технику, в том числе создание развитой системы послепродажного обслуживания, сообщил Мишустин.

    Ранее замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что взаимодействие с Минском в авиастроении поможет России решить проблемы импортозамещения иностранной продукции из недружественных стран.

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    20 августа 2024, 07:21 • Новости дня
    Система ПВО за ночь уничтожила два беспилотника ВСУ над Крымом

    Минобороны: Система ПВО за ночь уничтожила два беспилотника ВСУ над Крымом

    Tекст: Александра Юдина

    Российская система ПВО за ночь уничтожила два беспилотника ВСУ над территорией Крыма, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что средства ПВО своевременно обнаружили в небе и уничтожили два украинских беспилотника над Крымской территорией.

    Ранее в акватории Черного моря были уничтожены украинские беспилотники и два безэкипажных катера.

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    20 августа 2024, 14:27 • Новости дня
    Доля иностранных брендов на главной люксовой улице Москвы упала до минимума за шесть лет

    Tекст: Валерия Городецкая

    На фоне ухода ряда международных марок с российского рынка доля магазинов иностранных брендов в Столешниковом переулке, одной из самых престижных торговых улиц Москвы, сократилась до минимума за последние шесть лет – 37%.

    Согласно данным консалтинговой компании CORE.XP, в первом полугодии 2024 года доля зарубежных брендов в Столешниковом переулке оказалась самой низкой за последние шесть лет, передает РБК. Если в 2018 году их было 74%, то сейчас – менее половины.

    Причиной такого сокращения стало массовое закрытие магазинов иностранных компаний, начавшееся еще до пандемии из-за высоких арендных ставок и усилившееся после начала специальной военной операции на Украине.

    На освободившиеся места активно заходят российские бренды премиального сегмента. Так, в последние годы в переулке открылись магазины Monochrome, 12 Storeez и другие. Для отечественных компаний присутствие в Столешниковом переулке – это в первую очередь имиджевый ход, отмечают эксперты.

    Однако, несмотря на уход многих зарубежных брендов, некоторые из них продолжают работать в России через локальных партнеров. Среди них Salvatore Ferragamo, Kiton, Damiani и другие.

    Несмотря на то что Столешников переулок остается локацией с преобладанием fashion-сегмента, доля магазинов одежды снизилась, а доля ресторанов и кафе, наоборот, выросла. Это связано с открытием нового многофункционального комплекса «Столешники Хаус», где уже анонсировали свои проекты известные российские рестораторы.

    По прогнозам экспертов, в ближайшие годы в Столешниковом переулке может освободиться еще до 19% площадей. Однако аналитики уверены, что все они будут быстро заполнены, поскольку эта улица остается одной из самых привлекательных локаций для ретейлеров.

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    20 августа 2024, 17:48 • Новости дня
    Белоусов сообщил, что лично решает проблемные вопросы по безопасности приграничья

    Tекст: Валерия Городецкая

    В случае невозможности решения задачи, касающейся безопасности приграничных территорий Белгородской, Курской и Брянской областей, это решение принимает лично министр обороны России, об этом сообщил глава российского оборонного ведомства Андрей Белоусов.

    На заседании Координационного совета по вопросам военной безопасности Белоусов сообщил, что за каждую задачу Координационного совета отвечает определенное должностное лицо, однако когда решение проблемы на этом уровне невозможно, информация доводится до него, и он лично принимает решение, передает ТАСС.

    Решение вопросов в приграничных регионах контролирует специальная оперативная группа, добавил Белоусов. Группа создана в Национальном центре управления обороной (НЦУО) России, она занимается сбором, анализом и маршрутизацией задач.

    Министр отметил, что между региональными властями, командующими группировками и ответственными руководителями центрального аппарата Минобороны налажено прямое круглосуточное взаимодействие.

    Ранее сообщалось, что заместителем руководителя Координационного совета по безопасности приграничных территорий Белгородской, Курской и Брянской областей стал генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров.

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    20 августа 2024, 17:29 • Новости дня
    Суд оставил без изменений приговор основателю Group-IB по делу о госизмене

    Суд оставил без изменений приговор основателю Group-IB Сачкову по делу о госизмене

    Tекст: Валерия Городецкая

    Верховный суд России отклонил кассационную жалобу защиты и оставил в силе приговор основателю компании Group-IB Илье Сачкову, который в прошлом году был признан виновным по статье «Государственная измена».

    «Кассационную жалобу защиты на приговор Сачкову оставить без удовлетворения, приговор суда – без изменения», – постановил суд, передает ТАСС.

    В июле прошлого года Московский городской суд вынес приговор основателю Grouр-IB Илье Сачкову по делу о государственной измене. Ему назначили наказание в виде 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

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    20 августа 2024, 17:45 • Новости дня
    Власти Курской области отказались от СМС-оповещений о воздушной тревоге

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Курской области отменили СМС-рассылку с предупреждениями о воздушной тревоге и об опасности атак беспилотников, сообщил врио главы региона Алексей Смирнов.

    По техническим причинам невозможно своевременно разослать СМС-оповещения, поэтому принято решение отказаться от них, сообщил Смирнов в своем Telegram-канале.

    Кроме того, власти региона стремятся снизить нагрузку на системы сотовой связи, чтобы обеспечить оперативное взаимодействие, добавил врио губернатора Курской области.

    Ранее сообщалось, что в результате обстрелов ВСУ в Курской области погибли 17 мирных жителей.

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    20 августа 2024, 18:21 • Новости дня
    «Единая Россия» отправила 900 тонн гуманитарной помощи жителям Курской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    В помощи жителям Курской области задействовано 70 региональных отделений «Единой России», партия направила в регион более 900 тонн гуманитарной помощи, сообщил врио секретаря Генсовета ЕР Владимир Якушев.

    «Наши волонтеры, активисты Единой России и МГЕР, работают в 29 ПВР. Мобильные бригады выезжают в пункты временного размещения в районах области. Мы помогли оборудовать более 40 ПВР, обеспечив их техникой, продуктами, бытовой химией. Молодогвардейцы выполняют адресные заявки», – сообщил Якушев, его слова приводит Telegram-канал ЕР.

    Врио Генсовета партии добавил, что в штабе общественной поддержки ЕР ведется работа с эвакуированными жителями. Более 8 тыс. человек получили консультации юристов. Более 5,5 тыс. жителей региона получили продуктовые наборы.

    Ранее волонтеры ЕР помогли эвакуировать жителей Курской области.

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    • У Германии кончились деньги на Украину

      У Германии нет финансовых возможностей для того, чтобы обеспечивать украинскую армию после 2025 года, поэтому новых обязательств по снабжению Украины Берлин брать на себя не будет. Об этом активно пишут в немецких СМИ. Правда ли это? И при чем здесь теракт на «Северных потоках»?

    • Макрону грозит импичмент

      Президент Франции Эммануэль Макрон рискует потерять власть по итогам импичмента, если не примет ультиматум, который ему выдвинули левые силы, и не предложит парламенту в качестве кандидата на пост премьер-министра парижского чиновника Люси Кастетс. Ей 37 лет, она состоит в однополом браке, во Франции ее почти не знают. Чья возьмет?

    • Когда Китай начнет свою СВО

      В США подтвердили масштабную поставку вооружений на Тайвань в течение ближайших лет. Передача на остров систем HIMARS и F-16 сильно огорчит Киев, который выпрашивал их для себя. Однако Вашингтон не может отказаться от идеи накачать Тайвань оружием: США хотят сохранить контроль над островом, но в реальности приближают начало войны с Китаем.

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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