На Камчатке стартовал форум молодых экологов «Экосистема. Заповедный край»

Tекст: Валерия Городецкая

Участники форума проведут полевые исследования, направленные на развитие туристско-рекреационного кластера «Паратунка», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Основной площадкой проведения форума стал Круглогодичный молодежный экологический центр «Экосистема», созданный при поддержке Росмолодежи.

В этом году открытие форума состоялось на территории биатлонного комплекса им. Фатьянова. К участникам обратился президент России Владимир Путин. Приветственный адрес главы государства зачитала начальник Управления президента по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Татьяна Матвеева.

«Уверен, что на форуме вы сможете детально обсудить актуальные проблемы природоохранной тематики, принять активное участие в проектных сессиях и мастер-классах, а ваши свежие, неординарные идеи и неиссякаемый творческий потенциал обязательно будут востребованы на практике. Желаю вам успехов и всего самого доброго», – подчеркнул Путин.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов отметил, что на ближайшие две недели Камчатка снова становится столицей активной, энергичной, экологически мыслящей молодежи.

Советник руководителя Росмолодежи Олег Макаров отметил, что Россия показывает пример конструктивной «зеленой повестки», которая носит созидательный характер, объединяет государство и молодежь.

«Наша природа – достояние всего народа, поэтому и ее сохранение стало общим делом. Важнейшую роль в этих процессах играет молодежь, становясь движущей силой многих экологических проектов и инициатив», – сказал он.

В центре «Экосистема» ведется масштабная работа по созданию природоохранных проектов, формированию экологического мышления, повышению квалификации в сфере устойчивого развития и экологическому образованию молодежи.

В день открытия на площадке форума уже провели ряд обучающих мероприятий с участием почетных гостей. В том числе состоялась первая пленарная сессия «Дальний восток – территория возможностей для молодых людей в вопросах экологии». Темы обсуждения охватили экологическую повестку Росатома, вопросы привлечения молодых специалистов для работы с экологической повесткой Запорожской области, а также формирования экологически осознанного поколения через семейные ценности и образование.

В этом году для участников форума «Экосистема. Заповедный край» будут организованы две смены, которые пройдут с 19 августа по 1 сентября. Участниками форума станут 600 человек в возрасте от 14 до 35 лет. Каждый сможет принять участие в грантовом конкурсе Росмолодежи. Проекты-победители смогут рассчитывать на поддержку до 1,5 млн рублей.