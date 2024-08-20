Москалькова: Омбудсмен Украины посетил попавших в Курской области в плен российских военных

Политолог объяснила создание Зеленским «министерства украинского единства»

Политолог Шеслер: Политика властей Украины формирует у граждан чувство максимального отчуждения от родины

Tекст: Анастасия Куликова

«Создание очередного ведомства не поможет Украине решить демографические проблемы. Сама по себе инициатива Зеленского скорее похожа на лечение опасного вируса знахарскими методами, нежели на реальное лекарство от болезни», – сказала политолог Лариса Шеслер.

Она допустила, что первое время министерство будет позиционироваться как гуманитарно-правозащитное. «Однако принятые Киевом законы о мобилизации, а также о лишении украинцев возможности обновлять документы за пределами страны превратят этот орган в декоративный симулякр, который не сможет решить ни проблемы конкретных людей, оказавшихся в затруднительном положении, ни демографический кризис в целом», – убеждена собеседница.

«Причина системная – Украина как государство не может обеспечить своим гражданам защиту. Более того, она планомерно лишает их всех прав. Люди фактически становятся рабами военкомов», – акцентировала Шеслер. По ее мнению, Зеленский поднял вопрос об оттоке населения именно сейчас, потому что Украина переживает период катастрофической депопуляции. «Чем дальше, тем более явной становится эта проблема», – уточнила спикер.

«Согласно имеющимся в Сети данным, число украинских беженцев в Европе превышает 6 млн человек. За пределами Евросоюза насчитывается еще около 570 тысяч. Согласно данным ООН, общее количество украинцев, выехавших из страны, составляет 6,6 млн человек. Однако в данном случае не учитываются те, кто иммигрировал в Россию или проживает в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях – а это тоже миллионы человек», – детализировала политолог.

Таким образом, число уехавших с Украины приближается к 10 млн, подсчитывает Шеслер. «Когда Украинский институт демографии говорит о том, что к 2033 году население страны может составить 35 млн человек, он бессовестно лжет. Уже сейчас, по разным оценкам, в стране проживает менее 20 млн человек», – отметила собеседница.

При этом нынешняя политика украинской власти формирует у граждан максимальное чувство отчуждения от страны, добавила она. «Социологические исследования показывают, что более половины украинских беженцев не планируют возвращаться на родину после окончания военных действий. А многие из тех, кто остается на Украине, пытаются продать недвижимость, выручить хоть какие-то средства и уехать из страны», – заключила Шеслер.

Ранее Владимир Зеленский заявил о создании нового министерства по работе с гражданами, выехавшими из страны, которое окрестил «министерством украинского единства и противодействия российским влияниям на украинцев». Необходимость появления ведомства он объяснил рекордным оттоком населения из страны. По его словам, люди, проживающие за границей, якобы могут находиться «под воздействием российской пропаганды».

Для противодействия Москве в работе с этими гражданами новое министерство возьмет на себя часть функций МИД. Ожидается, что ведомство займется сохранением «связи и отношений» уехавших с родиной, а также защитой их интересов «как нации».

Между тем на Украине специалисты отмечают, что население страны в ближайшие 10 лет не будет превышать 35 млн человек. Соответствующую оценку дала директор Института демографии и социальных исследований Элла Либанова. При этом она отмечает, что цифра охватывает людей, проживающих в границах страны на момент 1991 года.

По ее мнению, достичь численности в 30 млн человек позволит лишь регулярное привлечение мигрантов. Интересно, что, по данным Всемирного банка, после начала конфликта население Украины сократилось на 15%. Во многом ситуация объясняется масштабной мобилизацией, организованной офисом Зеленского. После ужесточения призывного законодательства страну стали покидать молодые мужчины, что привело к появлению феномена «ухилянтов».