В широком этическом смысле запрет на Украине Русской православной церкви – это вызов всем. России, русским, православным, сторонникам традиционных ценностей. В узкополитическом – вызов демократии и любым возможным процессам и проектам урегулирования.0 комментариев
«Единая Россия» отправила 900 тонн гуманитарной помощи жителям Курской области
В помощи жителям Курской области задействовано 70 региональных отделений «Единой России», партия направила в регион более 900 тонн гуманитарной помощи, сообщил врио секретаря Генсовета ЕР Владимир Якушев.
«Наши волонтеры, активисты Единой России и МГЕР, работают в 29 ПВР. Мобильные бригады выезжают в пункты временного размещения в районах области. Мы помогли оборудовать более 40 ПВР, обеспечив их техникой, продуктами, бытовой химией. Молодогвардейцы выполняют адресные заявки», – сообщил Якушев, его слова приводит Telegram-канал ЕР.
Врио Генсовета партии добавил, что в штабе общественной поддержки ЕР ведется работа с эвакуированными жителями. Более 8 тыс. человек получили консультации юристов. Более 5,5 тыс. жителей региона получили продуктовые наборы.
Ранее волонтеры ЕР помогли эвакуировать жителей Курской области.