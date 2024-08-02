Положение на Ближнем Востоке всегда будет, к сожалению, оставаться источником тревожных и крайне печальных новостей. Пока существует Израиль, его взаимодействие с соседями останется сложным и в ряде случаев кровопролитным.8 комментариев
Автобусы развезли прилетевших из Анкары освобожденных россиян
Освобожденных российских граждан, доставленных из Анкары, увезли на автобусах из московского аэропорта «Внуково-2» в четверг вечером.
Автобусы уже покинули территорию воздушной гавани, передает РИА «Новости».
Напомним, в четверг вечером самолет с освобожденными россиянами прибыл в аэропорт Внуково из Анкары. Граждан лично встретил президент Владимир Путин, он ожидал их прибытия с цветами.