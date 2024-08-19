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    Василий Авченко Василий Авченко Как Камчатка отбивалась от англичан и французов

    Крымская война 1853-1856 годов шла не только в Крыму. Боевые действия велись на Балтийском, Белом, Баренцевом морях. Ряд историков называют эту войну «нулевой мировой». Один из самых впечатляющих эпизодов Крымской войны произошел 170 лет назад на Дальнем Востоке. Русской Камчатке тогда пришлось отбиваться от англичан и французов.

    5 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Украинский случай далек от стандартов отношений между государствами

    В украинском случае Россия имеет дело с не государством у своих границ. Поэтому взаимодействие с такой территорией, в том числе переговоры, находится за пределами норм и обычаев, регулирующих отношения между суверенными странами.

    8 комментариев
    Архиепископ Савва Архиепископ Савва Открытый русский космос вместо Евразии

    Никак не отрицая многосложность истоков Русской цивилизации, творчески переработавшей множество влияний, следует всячески избегать терминов и концепций, предполагающих вторичность нашей цивилизации.

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    19 августа 2024, 21:56 • Новости дня

    Актриса сериала «Тайны следствия» пропала без вести под Петербургом

    Актриса сериала «Тайны следствия» Лебедева пропала без вести под Петербургом

    Актриса сериала «Тайны следствия» пропала без вести под Петербургом

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Ленинградской области возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения актрисы Людмилы Лебедевой, сообщил Информационный центр СК России.

    По информации из Telegram-канала центра, 85-летняя Лебедева ушла из дома 18 июля и не вернулась, ее местонахождение неизвестно.

    «В СУ СК России по Ленинградской области по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело», – говорится в сообщении. Дело взято на контроль центральным аппаратом СК России.

    Лебедева известна по ролям в российских фильмах и сериалах, таких как «Гоголь», «Праведник», «Тайны следствия» и других.

    В мае актер сериала «Папины дочки» Андрей Светлов пропал в Москве.

    19 августа 2024, 16:06 • Новости дня
    Путин подписал указ о праве жить в России не принимающим политику своих государств иностранцам
    Путин подписал указ о праве жить в России не принимающим политику своих государств иностранцам
    @ Florian Gaertner/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ, предусматривающий оказание помощи при переселении тем, кто не приемлет ценности Запада.

    Согласно указу, иностранцы, не принимающие политику своих государств, которая противоречит традиционным ценностям, смогут обратиться за временным проживанием в России без необходимости соблюдения установленной квоты и предоставления подтверждения владения русским языком, знания истории России и основ российского законодательства, передает ТАСС.

    За помощью могут обратиться иностранцы, которые не разделяют политику своих стран, «навязывающую деструктивные неолиберальные идеологические установки, противоречащие традиционным российским духовно-нравственным ценностям».

    Ранее придерживающаяся традиционных ценностей многодетная семья из США получила свидетельство о предоставлении временного убежища в России.

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    19 августа 2024, 13:00 • Новости дня
    Российский дипломат назвал цель репортажей западных СМИ из Курской области

    Дипломат Мирошник: Киев с помощью западных СМИ пытается скрыть террор в Курской области

    Российский дипломат назвал цель репортажей западных СМИ из Курской области
    @ Evgeniy Maloletka/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Украина надеется посеять недоверие к власти среди российских граждан. И для этого Киев привлекает западные СМИ, сказал газете ВЗГЛЯД посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник. Ранее стало известно о привлечении ЦИПСО западных СМИ для постановочной съемки российских пленных.

    «Постановочные репортажи – это информационная операция, которая прорабатывалась Киевом с международными специалистами при планировании атаки ВСУ на Курскую область. С помощью сюжетов они пытаются достичь сразу несколько целей», – считает Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима.

    «Прежде всего, противник хочет посеять страх в российском обществе, вызвать недоверие населения к власти, а также спровоцировать смуту. Кроме того, офис Зеленского стремится отвести внимание от своих собственных преступлений», – уточнил он. По словам дипломата, особую озабоченность Москвы вызывает привлечение к этой операции западных медиа.

    «Речь идет о представителях СМИ из стран, участвующих в формате «Рамштайн». Эта группа готова всячески оправдывать действия украинских боевиков и создавать им так называемую «дипломатическую крышу», цель которой – защитить их от международных расследований. Они фактически являются соучастниками преступлений Украины, а также участниками информационной и ментальной войны», – акцентировал Мирошник.

    На этом фоне аргументы о свободе слова, к которым любит прибегать Запад, не могут быть приняты. «Эти СМИ стали машиной манипуляции», – отметил посол по особым поручениям МИД. Спикер напомнил, что вторжение ВСУ в российский регион сопровождается целым набором постановочных сюжетов. «Каждый из них активно прорабатывался с точки зрения пропагандистского эффекта и оказания давления на сознание россиян и настроения внутри страны», – детализировал Мирошник.

    Он обратил внимание на постановку ЦИПСО с участие пленных. Действия украинских боевиков, которые требовали от солдат призывать российских военных «не стрелять по деревням в Суджанском районе» и выражать Украине благодарность за «освобождение», дипломат расценил как насильственные и преступные. «Пленные из числа военных и гражданских находятся под давлением. Их под угрозой насилия и лишения жизни принуждают следовать прописанному сценарию», – возмутился спикер.

    При этом международные организации, в том числе ОБСЕ, продолжают хранить молчание. «Мы не видим с их стороны стремления разобраться в происходящих событиях. Тем не менее те, кто использует насилие, а также те, кто распространяет постановки и лживую информацию рано или поздно понесут ответственность», – заключил Мирошник.

    Ранее сотрудники Центра информационно-психологических операций Украины (ЦИПСО) привлекли западных журналистов для постановочной съемки с российскими пленными в Сумской областной больнице, пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник. По его словам, целью этой операции является обвинение российских военных в якобы нанесении ударов по собственному населению Курской области и показать западной аудитории настроения жителей курского приграничья.

    «В субботу в Сумскую областную больницу привезли российских пленных из числа военных и гражданских. Постановочно распределили по койкам и на камеры иностранных журналистов оказывали помощь. После пленные под запись призывали российских военных не стрелять по деревням в Суджанском районе и по областной больнице в Сумах», – рассказал источник агентства.

    Более того, от пленных требовали, чтобы они выражали благодарность за «освобождение», добавил он. По словам собеседника агентства, часть пленных, которых привлекли к постановкам, после съемок из больницы увезли. При этом в самом медучреждении находится большое количество раненых военных ВСУ. «Система здравоохранения области здесь уже не вывозит, много раненых», – заявил источник.

    На этом фоне появились сообщения о том, что журналисты издания The Washington Post посещали Суджу в сопровождении ВСУ. «О'Грейди, Бурьянова и фотограф Эд Рам отправились на удерживаемую Украиной территорию в России, чтобы задокументировать степень украинского контроля», – говорится в материале WP. Журналисты, как утверждается, опросили как минимум дюжину мирных жителей Суджи.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила ТАСС, что российские правоохранительные органы «изучают фактологию в связи с действиями американских журналистов». Незадолго до этого из Суджи репортаж сделали итальянские корреспонденты RAI. ФСБ России возбудила уголовное дело в отношение корреспондентов из Италии по ч. 3 ст. 322 УК РФ – незаконное пересечение госграницы.

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    19 августа 2024, 20:05 • Видео
    Макрону грозит импичмент

    Президент Франции Эммануэль Макрон рискует потерять власть по итогам импичмента, если не примет ультиматум, который ему выдвинули левые силы, и не предложит парламенту в качестве кандидата на пост премьер-министра парижского чиновника Люси Кастетс. Ей 37 лет, она состоит в однополом браке, во Франции ее почти не знают. Чья возьмет?

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    19 августа 2024, 18:05 • Новости дня
    Лавров исключил возможность переговоров с Киевом после вторжения в Курскую область
    Лавров исключил возможность переговоров с Киевом после вторжения в Курскую область
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Переговоры между Москвой и Киевом невозможны после вторжения украинских войск в Курскую область, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    После начала операции ВСУ в Курской области президент России Владимир Путин заявил, что «ни о каких переговорах речи быть не может», указал Лавров в беседе с журналистом Павлом Зарубиным, которая опубликована в его Telegram-канале, передает РИА «Новости».

    «И еще президент сказал очень важную фразу, на которую я бы обратил внимание: «мы безусловно дадим оценку этой ситуации чуть попозже», – добавил министр.

    Ранее Путин пообещал достойный ответ на действия ВСУ в приграничье России.

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    19 августа 2024, 16:23 • Новости дня
    Лавров: Зеленский не решился бы вторгнуться в Курскую область без поручения США
    Лавров: Зеленский не решился бы вторгнуться в Курскую область без поручения США
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинский лидер Владимир Зеленский не осмелился бы атаковать Курскую область, если бы ему это не поручил Вашингтон, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    Зеленский сейчас хвалится, что создает буферную зону и наносит ущерб России, однако «никогда бы он на это не решился, если бы ему не поручили США», заявил Лавров в комментарии для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1», фрагмент которой опубликован в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина, передает ТАСС.

    Он также назвал «детским лепетом» заявления о том, что Киев якобы атаковал Курскую область без одобрения.

    «А что касается внешнеполитической стороны дела, то на воре и шапка сгорела давно уже. Потому что эта эволюция от «мы здесь ни при чем, нас никто не спрашивал», в последующем перешедшая во фразу «да, к нам обращались, мы не разрешили», <…> — это детский лепет», – сказал министр.

    Ранее Зеленский заявил, что вторжение вооруженных сил Украины в Курскую область проводится с целью создания «буферной зоны» на российской территории.

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    19 августа 2024, 15:10 • Новости дня
    Российские вертолеты Ми-28НМ уничтожили технику ВСУ в Курской области
    Российские вертолеты Ми-28НМ уничтожили технику ВСУ в Курской области
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Экипаж российского ударного вертолета Ми-28НМ успешно поразил скопление живой силы и бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны.

    Удар был нанесен управляемыми авиационными ракетами «Вихрь», сообщается в Telegram-канале ведомства.

    «По докладам разведки, личный состав и бронированная техника ВСУ были уничтожены», – говорится в сообщении.

    Ранее вертолеты Ка-52 нанесли удар авиаракетами по технике ВСУ в Курской области.

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    19 августа 2024, 14:52 • Новости дня
    Адвокат оценил способность потерпевшей стороны повлиять на решение по УДО Ефремова

    Адвокат Добровинский: Потерпевшая сторона не сможет повлиять на решение по УДО Ефремова

    Адвокат оценил способность потерпевшей стороны повлиять на решение по УДО Ефремова
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Планы защиты заслуженного артиста России Михаила Ефремова по УДО не касаются семьи курьера Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера, заявил адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский.

    По словам Добровинского, возможность артиста выйти на свободу по УДО – «это работа адвокатов Ефремова», этот вопрос никак не касается ни его, ни потерпевших, передает «Газета.Ru».

    «Они (планы) никак не касаются ни меня, ни потерпевшей стороны. Это работа адвокатов Ефремова. Я же не занимаюсь этим делом. <…> Я не знаю, он болен или что-то еще – это будет решать местный суд. Ни ко мне, ни к потерпевшим это никакого отношения не имеет», – сказал он.

    Ранее СМИ сообщили, что осужденный артист Михаил Ефремов может выйти на свободу по УДО в декабре 2024 года.

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    19 августа 2024, 19:32 • Новости дня
    Скончался академик РАН Валерий Сергиенко
    Скончался академик РАН Валерий Сергиенко
    @ t.me/fmba_of_russia

    Tекст: Валерия Городецкая

    Академик РАН, заслуженный деятель науки России, научный руководитель Федерального научно-клинического центра физико-химической медицины им. Лопухина Валерий Сергиенко умер на 76-м году жизни.

    О смерти ученого сообщило ФМБА России в Telegram-канале, передает РИА «Новости».

    Сергиенко являлся создателем нового направления в медицине – биомедицинской электрохимии, на его счету свыше 60 изобретений.

    За свою научную деятельность он был удостоен множества государственных наград, в том числе ордена Александра Невского, ордена Дружбы и ордена Почета. В 2021 году он был награжден Большой золотой медалью Российской академии наук им. Пирогова.

    В январе в возрасте 82 лет умер заместитель директора по научной работе Института вирусологии им. Ивановского Борис Народицкий, принимавший участие в разработке вакцины «Спутник V».

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    19 августа 2024, 17:51 • Новости дня
    РБК: Цена самолета «Байкал» выросла до 455 млн рублей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Стоимость нового российского легкого многоцелевого самолета «Байкал», призванного заменить легендарный Ан-2, выросла до 455 млн рублей, следует из письма Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) потенциальным пользователям самолета.

    Еще в 2019 году Минпромторг указывал, что стоимость «Байкала» не должна превышать 120 млн рублей, передает РБК. В прошлом году полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев уже называл цифру в 178 млн рублей, однако в первый год поставки его стоимость составит 455 млн рублей.

    Согласно письму ГТЛК, стоимость «Байкала» будет продолжать расти в ближайшие годы – на 4% ежегодно. К 2032 году она может достичь 587 млн рублей.

    ГТЛК предлагает авиакомпаниям приобрести самолеты в лизинг на 10 лет. Ежемесячный платеж за один «Байкал» в 2025 году составит около 5,4 млн рублей. Однако лизингодатель готов обсудить условия лизинга с потенциальными клиентами.

    Ранее в Минвостокразвития сообщили, что производство самолета «Байкал» может начаться в ближайшие два года.

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    19 августа 2024, 14:36 • Новости дня
    В Совфеде назвали «проявлением тупости» визит американских журналистов в Суджу

    Сенатор Карасин назвал «проявлением тупости» визит американских журналистов в Суджу

    Tекст: Валерия Городецкая

    Посещение города Суджа Курской области журналистами американской газеты The Washington Post является «проявлением тупости» и «безобразием», заявил председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин.

    Подобными действиями журналисты демонстрируют неумение «соблюдать международные, межгосударственные приличия», с этим нужно бороться, подчеркнул сенатор, передает Lenta.Ru.

    Он добавил, что визит журналистов из США в Суджу – «безобразие, которое попахивает уверенностью в безнаказанности». По словам Карасина, «делать такие вещи – абсолютно провокационно», это «создает очень плохую атмосферу в международных делах».

    Напомним, американская The Washington Post опубликовала «репортаж из Суджи». Журналисты утверждают, что прибыли в город с территории Украины в сопровождении ВСУ, чтобы «задокументировать расширение украинского контроля и лично увидеть условия содержания мирных жителей». В опубликованном репортаже замалчиваются факты террора и преступлений украинских военных против жителей Курской области.

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    19 августа 2024, 20:52 • Новости дня
    ЦБ предложил ограничить число займов «до зарплаты» у одного человека
    ЦБ предложил ограничить число займов «до зарплаты» у одного человека
    @ Мария Девахина/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Банк России предложил изменить структуру рынка микрофинансирования, разделив его на три сегмента и ужесточив регулирование потребительских микрозаймов, следует из доклада регулятора для общественных консультаций. Также предусмотрены ужесточения условий получения микрозаймов.

    ЦБ предлагает вывести компании, не выдающие краткосрочные дорогие микрозаймы, из сегмента микрофинансовых организаций, чтобы повысить доверие населения к этому сектору финансового рынка, передает РБК.

    Вместе с тем ЦБ планирует пересмотреть регулирование займов «до зарплаты» с целью исключения негативных практик.

    Реформы подразумевают введение трех категорий МФО. Первая – компании предпринимательского финансирования, выдающие кредиты только юрлицам, ИП и самозанятым. Вторая – компании целевого финансирования, которые помимо финансирования бизнеса будут предоставлять рассрочку, выдавать POS-кредиты, а также целевые и обеспеченные займы с полной стоимостью кредита не выше 100% годовых. Третья категория – микрофинансовые компании, которые в дополнение ко всему указанному ранее смогут выдавать займы под 100% и выше.

    Сейчас компании этого сектора делятся на микрофинансовые и микрокредитные, но ЦБ намерен отказаться от такой классификации.

    Особое внимание в докладе уделено сегменту потребительских микрозаймов, в частности, займам «до зарплаты». ЦБ отмечает, что такие займы часто используются заемщиками для покрытия текущих расходов, однако высокая стоимость и возможность быстрого повторного кредитования приводят к риску долговой зависимости.

    Для регулирования этого сегмента ЦБ предлагает ограничить количество одновременно действующих займов «до зарплаты» одним, ввести трехдневный период охлаждения между оформлением займов и снизить максимальную переплату по займу со 130% до 100%.

    Кроме того, ЦБ планирует запретить практику перезаключения договоров без фактического движения денежных средств, которая часто используется для продления срока кредита и увеличения общей суммы долга.

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    19 августа 2024, 14:19 • Новости дня
    Зеленскому доложили о тяжелых боях на Красноармейском направлении

    Сырский доложил Зеленскому о тяжелых боях на Красноармейском направлении

    Tекст: Валерия Городецкая

    Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил президенту страны Владимиру Зеленскому о напряженной ситуации на Красноармейском направлении в Донецкой народной республике.

    В своем Telegram-канале Сырский отметил, что в районах Красноармейска и Дзержинска (украинские названия – Покровск и Торецк) продолжаются тяжелые бои, передает ТАСС.

    Зеленский в своем Telegram-канале подтвердил информацию о тяжелых боях в этом районе.

    Ранее в силовых структурах ДНР сообщили, что оборона ВСУ в Новогродовке около Красноармейска (украинское название – Покровск) буквально «трещит по швам».

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    19 августа 2024, 15:26 • Новости дня
    Путин оценил визит в Баку

    Путин заявил, что удовлетворен результатами визита в Баку

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что удовлетворен результатами своего двухдневного государственного визита в Азербайджан.

    По итогам переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым Путин сообщил, что страны намерены широко отметить 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, передает ТАСС. Кроме того, российский лидер сообщил, что в Баку планируется открыть Российско-азербайджанский университет.

    «В настоящее время – вот мы сейчас только обсуждали это при работе в широком составе – обсуждается инициатива создания в Баку Российско-азербайджанского университета, – рассказал Путин. – Президент Азербайджана [Ильхам Алиев] поддержал эту идею. Надеюсь, что мы ее достаточно быстро реализуем».

    По словам Путина, отдельное внимание в ходе переговоров уделялось наращиванию взаимной торговли между странами.

    «Большое внимание на переговорах было уделено наращиванию взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества. Это закономерно, потому что Россия и Азербайджан являются важными друг для друга экономическими партнерами», – сказал он.

    В заявлении Алиева по итогам переговоров отмечается, что на территории Азербайджана работают 324 школы с обучением на русском языке, в них учатся около 160 тыс. учеников.

    «Еще более 800 тысяч учеников изучают русский язык в качестве второго языка», – заявил азербайджанский лидер.

    Он добавил, что в 26 вузах республики существуют отделения на русском языке, на которых обучаются более 15 тыс. студентов.

    Алиев подчеркнул, что Азербайджан и Россия действуют как союзники, друзья и близкие партнеры.

    Ранее Алиев назвал визит Путина исключительно важным для отношений России и Азербайджана.

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    19 августа 2024, 14:08 • Новости дня
    Германия заявила об обмене данными с Россией по подрыву «Северных потоков»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Берлин обменивается с Москвой данными о взрывах на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2», но не предоставляет информацию о промежуточных результатах расследования, заявил официальный представитель МИД Германии Себастиан Фишер.

    «Разумеется, мы это отвергаем (обвинения в неисполнении обязательств). Мы находимся в процессе обмена информацией с российской стороной», – сказал он, передает РИА «Новости».

    При этом Фишер не уточнил, какими именно сведениями обмениваются стороны.

    Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Германия должна ответить на все вопросы, а когда требуемая информация по официальным каналам не предоставляется, а всплывает в газетных материалах, это наводит на мысль о том, что все это инсценировано.

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    19 августа 2024, 16:48 • Новости дня
    Пожарные потушили открытый огонь на газопроводе в Башкирии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Открытое горение на воздушной линии газопровода в Стерлитамаке в Башкирии ликвидировано, сообщило МЧС России.

    «Открытое горение ликвидировано», – сказали в ведомстве, передает ТАСС.

    Напомним, в понедельник на Стерлитамакском нефтехимическом заводе в Башкирии произошло возгорание на трубопроводе, по предварительным данным, пострадали три человека. Очевидцы рассказали о едком запахе после взрыва.

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    19 августа 2024, 15:49 • Новости дня
    Путин пригласил Алиева на мероприятия СНГ и БРИКС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин по итогам российско-азербайджанских переговоров сообщил, что пригласил главу Азербайджана Ильхама Алиева посетить мероприятия СНГ и БРИКС, которые пройдут в России в октябре.

    Речь идет о заседании Совета глав государств СНГ в Москве и встречах в формате «аутрич» в рамках саммита БРИКС в Казани, передает ТАСС.

    Путин также отметил, что Баку и Москва придерживаются близких подходов во внешней политике, они тесно координируют свои усилия на ключевых многосторонних площадках, включая ООН и СНГ.

    «Был рассмотрен и целый ряд вопросов региональной повестки дня. Естественно, с учетом той роли, которую Азербайджан играет в Каспийском регионе и Закавказье, – сообщил российский лидер. – Затрагивались и актуальные международные темы. Во внешней политике наши страны твердо придерживаются принципа верховенства международного права, суверенитета и невмешательства во внутренние дела».

    Ранее Путин заявил, что удовлетворен результатами своего двухдневного государственного визита в Азербайджан.

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    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

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    • Макрону грозит импичмент

      Президент Франции Эммануэль Макрон рискует потерять власть по итогам импичмента, если не примет ультиматум, который ему выдвинули левые силы, и не предложит парламенту в качестве кандидата на пост премьер-министра парижского чиновника Люси Кастетс. Ей 37 лет, она состоит в однополом браке, во Франции ее почти не знают. Чья возьмет?

    • Когда Китай начнет свою СВО

      В США подтвердили масштабную поставку вооружений на Тайвань в течение ближайших лет. Передача на остров систем HIMARS и F-16 сильно огорчит Киев, который выпрашивал их для себя. Однако Вашингтон не может отказаться от идеи накачать Тайвань оружием: США хотят сохранить контроль над островом, но в реальности приближают начало войны с Китаем.

    • Чем Камала Харрис опасна для Зеленского

      Британские СМИ пророчат, что вице-президент США Камала Харрис станет для Владимира Зеленского значительно менее удобным партнером, чем президент Джо Байден. Более того, в случае ее победы (весьма вероятной) на выборах в США Украине пророчат катастрофу. С чем это связано?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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