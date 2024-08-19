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Российские войска освободили железнодорожную станцию Выемка в ДНР
Подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, освободив железнодорожную станцию Выемка Донецкой народной республики (ДНР), сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Кроме того, они нанесли поражение живой силе и технике 24-й, 72-й механизированных, 27-й реактивно-артиллерийской, 72-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, а также 116-й бригады теробороны около Константиновки, Часова Яра, Елизаветовки, Кучерова Яра и Разлива в ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
ВСУ потеряли до 570 военнослужащих. В ходе контрбатарейной борьбы поражены польская 155-мм самоходная артиллерийская установка Krab, американские 155-мм гаубицы М777 и М198, две британские 155-мм гаубицы FH-70, 152-мм гаубица Д-20, две 122-мм гаубица Д-30, перечислили в Минобороны.
В то же время подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям 65-й механизированной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 39-й бригады береговой обороны поблизости от Новоданиловки, Каменского Запорожской области и Тягинки Херсонской области.
Потери ВСУ составили до 75 военнослужащих, американская 155-мм гаубица М777, 122-мм гаубица Д-30. Уничтожен склад боеприпасов, подытожили в оборонном ведомстве.