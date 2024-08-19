Алиев назвал позитивной динамику развития отношений Баку и Москвы

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, динамика очень позитивная, сотрудничество идет и в энергетике, и в транспорте, особое внимание уделяется гуманитарному сотрудничеству, поэтому сегодня еще раз необходимо пройтись по повестке дня, передает ТАСС.

«Уверен, что визит будет и приятным для вас, и полезным для наших отношений», – сказал он.

По словам Путина, российско-азербайджанские экономические связи демонстрируют хорошие показатели.

«Торгово-экономические связи развиваются успешно. Хороший импульс развитию наших двусторонних связей был придан в ходе вашего визита в апреле этого года в Москву», – сказал он.

Президент России напомнил о словах азербайджанского коллеги, что «4 млрд долларов с небольшим товарооборота – это хорошая цифра». «Но она не соответствует потенциалу наших возможностей», – согласился с Алиевым Путин. Среди направлений сотрудничества, отметил президент России, «можно говорить не только об энергетике, но и о промышленной кооперации, о транспорте, логистике, о легкой промышленности». «У нас много направлений для совместной работы. Более 1270 предприятий работают с российским капиталом. Это, безусловно, тоже не предел», – заявил российский лидер.

Ранее в понедельник Путин прибыл в резиденцию Алиева «Загульба» на переговоры.