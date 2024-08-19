В украинском случае Россия имеет дело с не государством у своих границ. Поэтому взаимодействие с такой территорией, в том числе переговоры, находится за пределами норм и обычаев, регулирующих отношения между суверенными странами.0 комментариев
Россияне рассказали, на сколько хватает финансовой подушки безопасности
Россияне рассказали, на сколько хватит их финансовой подушки безопасности
27% россиян заявили о наличии накоплений, достаточных для жизни в течение трех и более месяцев, пишут СМИ.
По результатам совместного исследования аналитического центра НАФИ и компании «Росгосстрах Жизнь», 15% опрошенных заявили, что их накоплений хватит на привычную жизнь сроком от трех до шести месяцев, а 12% – на шесть месяцев и больше. Чаще люди с финансовой подушкой встречаются среди руководителей (54%), жителей городов-миллионников (38%), квалифицированных специалистов (37%), с высшим образованием (37%), своего квалифицированных специалистов (37%), а также тех, кто оценил уровень заработка как хороший или отличный (42%), пишет РБК.
Как следует из данных опроса, 27% россиян рассказали, что им хватит накоплений на один-два месяца, 21% – на один месяц, 17% смогут прожить без дохода менее одной недели. 63% россиян заявили, что ведут семейный бюджет, 82% своевременно оплачивают счета, 81% ответственно планируют покупки, а 75% контролируют личные финансы.
Типичный портрет человека с капиталом, которого хватит более чем на полгода, – семейный мужчина-руководитель из Петербурга или Москвы с высшим образованием.
НАФИ провел опрос в феврале 2024 года. В нем приняли участие 1,6 тыс. человек старше 18 лет из всех регионов России. Выборка построена на данных статистики Росстата и репрезентирует население по полу, возрасту, уровню образования и типу населенного пункта. Статистическая погрешность данных не превышает 3,1%.
Ранее в ЦБ сообщили, что россияне в июне впервые одновременно сократили все имеющиеся у них валютные средства: наличные, средства на зарубежных и российских счетах, а также у брокеров.