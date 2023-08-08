В дни конфликтов и испытаний русские отлично осознают, где «мы» и где «они», где границы «мира вообще» и нашего русского пространства. Если это осознание становится выше политических расчетов, экономической выгоды и групповых интересов, мы побеждаем.17 комментариев
Россияне впервые сократили все накопления в валюте
Россияне в июне впервые одновременно сократили все имеющиеся валютные средства
Россияне в июне впервые одновременно сократили все имеющиеся у них валютные средства: наличные, средства на зарубежных и российских счетах, а также у брокеров, следует из расчетов данных ЦБ.
Согласно расчетам, россияне держали в иностранной валюте накопления на 218 млрд долларов, что меньше показателя месяцем ранее на 1%, при этом в июне, впервые с начала ведения такой статистики ЦБ в 2018 году, сокращались все виды накоплений одновременно, передает РИА «Новости».
Впервые с апреля 2022-го сократился объем средств на счетах за рубежом – до 73 млрд долларов. Валютные сбережения у россиян в наличной валюте за первый месяц лета уменьшились до 96,6 млрд долларов. Снизились и денежные средства на брокерских счетах в иностранной валюте – на 9,5% (до 2,9 млрд долларов).
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