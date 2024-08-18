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Бывшие военные ВСУ выразили готовность защищать Курскую область
Экс-военные ВСУ выразили готовность выдвинуться в Курскую область против украинских бойцов
Бывшие военнослужащие Вооруженных сил Украины, входившие в отряд имени Максима Кривоноса, заявили о готовности отправиться в Курскую область для противодействия украинским силам. Бойцы отряда мотивированы защитить жителей региона, в том числе своих родственников.
Украинские добровольцы, ранее состоявшие в отряде имени Максима Кривоноса, выразили готовность принять участие в противостоянии украинским силам в Курской области. По их словам, они готовы выдвинуться в регион в случае необходимости, передает РИА «Новости».
Бойцы отряда рассказали о том, что их беспокоит обстрел мирных жителей со стороны ВСУ. «Мы пойдем, потому что там страдают невинные люди... Очень много страдает мирных жителей, обстреливают эти FPV-дроны, также сбросы... Зачем? Если воевать, так воевать нужно с военными, а не против мирного населения», – отметил боец с позывным «Борзый».
Другие бойцы отряда также выразили солидарность с этим мнением. Так, боец с позывным «Прометей» подчеркнул, что у него в Курской области живет бабушка, и он считает эту землю своей малой родиной. «У меня в Курске бабушка, у меня был дедушка из Коренево, вот они до Коренево дошли. Для меня это шокирующая новость, конечно же... Меня это очень потрясло... Я знаю то, что все придет в порядок, что их (ВСУ) выбьют оттуда, хоть они там и закрепляются, но меня это потрясло», – сказал он.
Ранее группа украинских военнопленных, находящихся в плену у российских войск, публично заявила о своем отказе от обмена и выразила желание продолжить военную службу, но уже на стороне России.