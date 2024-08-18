Бывшие военные ВСУ выразили готовность защищать Курскую область

Экс-военные ВСУ выразили готовность выдвинуться в Курскую область против украинских бойцов

Tекст: Дарья Григоренко

Украинские добровольцы, ранее состоявшие в отряде имени Максима Кривоноса, выразили готовность принять участие в противостоянии украинским силам в Курской области. По их словам, они готовы выдвинуться в регион в случае необходимости, передает РИА «Новости».

Бойцы отряда рассказали о том, что их беспокоит обстрел мирных жителей со стороны ВСУ. «Мы пойдем, потому что там страдают невинные люди... Очень много страдает мирных жителей, обстреливают эти FPV-дроны, также сбросы... Зачем? Если воевать,­ так воевать нужно с военными, а не против мирного населения», ­– отметил боец с позывным «Борзый».

Другие бойцы отряда также выразили солидарность с этим мнением. Так, боец с позывным «Прометей» подчеркнул, что у него в Курской области живет бабушка, и он считает эту землю своей малой родиной. «У меня в Курске бабушка, у меня был дедушка из Коренево, вот они до Коренево дошли. Для меня это шокирующая новость, конечно же... Меня это очень потрясло... Я знаю то, что все придет в порядок, что их (ВСУ) выбьют оттуда, хоть они там и закрепляются, но меня это потрясло», ­– сказал он.

Ранее группа украинских военнопленных, находящихся в плену у российских войск, публично заявила о своем отказе от обмена и выразила желание продолжить военную службу, но уже на стороне России.