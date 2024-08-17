Tекст: Кристина Цыцура

Украинские войска потеряли более 150 солдат, а также множество военной техники, среди которой были станции радиоэлектронной борьбы «Полонез» и «Анклав-Н», а также комплекс радиоэлектронной разведки «Пластун», сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение четырем механизированным бригадам ВСУ и двум бригадам теробороны в ЛНР и ДНР.

Также российские силы отразили две контратаки штурмовых групп 116-й механизированной и 44-й аэромобильной бригад ВСУ. Противник потерял до 580 военнослужащих, бронетранспортер М113, три машины «MaxxPro», самоходную артиллерийскую установку «Krab», станции радиоэлектронной борьбы «Гарант» и «Буковель-AD».

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение в ДНР. На этом направлении противник потерял до 680 военнослужащих, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика». Российским военным удалось уничтожить четыре полевых склада боеприпасов ВСУ.

Подразделения группировки войск «Центр» отразили контратаку штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины. Потери противника составили до 420 военнослужащих.

Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе ВСУ в ДНР, а также отразили контратаку штурмовой группы 72-й механизированной бригады ВСУ.

Ранее сообщалось, что в Курской области более 20 солдат ВСУ сдались в плен российским подразделениям.







