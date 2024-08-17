Российские регионы направили помощь Курской области

Tекст: Александра Юдина

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков в своем Telegram-канале сообщил, что в Курскую область отправлено 10 тонн гуманитарной помощи – детское питание, средства гигиены, постельные принадлежности, газовые горелки, мобильные аккумуляторы, бензиновые генераторы, медицинское оборудование, корм для домашних животных.

В Алтайском крае собрали гуманитарный груз для Курской области – около 70 тонн вещей, которые за неделю принесли жители региона, отметил в своем Telegram-канале глава региона Виктор Томенко.

«Гречка, рис, макароны, школьные рюкзаки, книги и игрушки, мыло, шампунь, постельное белье и многое-многое другое – все вместе, уверен, мы хоть немного можем облегчить жизнь взрослых и детей», – подчеркнул он.

Глава республики Тыва Владислав Ховалыг в своем Telegram-канале рассказал, что от региона в Курск выдвинулась 20-тонная фура с гуманитарным грузом. В груз входят генераторы, питьевая вода, средства гигиены, детское питание, раскладушки, сухпайки, консервы, ноутбуки, матрасы и игрушки.

«Долг каждого из нас – поддержать жителей Курской области и других приграничных территорий», – подчеркнул он.

В Приморском крае вернувшиеся с передовой бойцы отряда «Тигр» приняли решение отправиться в Курскую область для помощи в освобождении российских территорий от ВСУ, указал в своем Telegram-канале губернатор Олег Кожемяко.

«Воинской удачи, ребята!» – отметил он.

В первые же дни после нападения украинских боевиков первую партию помощи направила Воронежская область, в числе комплектов были стиральные машины, холодильники, микроволновые печи и дизельный электрогенератор для обустройства временного размещения.

Подмосковье направило в Курскую область 15 автобусов для эвакуации жителей, несовершеннолетних решили разместить в подмосковных детских лагерях на время. Власти КЧР сформировали гуманитарный груз из товаров первой необходимости – медикаментов, воды и средств гигиены. Помощь Курской области оказали и многие другие регионы.