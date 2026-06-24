В Севастополе временно перестали ходить троллейбусы

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Из-за отсутствия напряжения в сети троллейбусы утром на линии не выйдут. Чтобы добавить подвижной состав на самые востребованные маршруты, сегодня отменяем работу маршрутов №35, 41, 75, 84 и 129», – заявил глава региона в Max.

Развожаев отметил, что актуальная информация об изменениях в работе общественного транспорта публикуется в официальном канале профильного департамента.

Кроме того, губернатор предупредил о частичном перекрытии Чернореченской улицы и призвал водителей заранее планировать пути объезда.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате удара по энергетической инфраструктуре Севастополь временно остался без электроснабжения.