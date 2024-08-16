Для большинства война – сериал. Многие просто не хотят погружаться в эти кишки и кровь. Это больно. Это тяжело. Отложим на несколько недель, успеем. Времени же много. Но правда в том, что его, времени, нет.4 комментария
Врио главы Курской области посетил организованный правительством Москвы ПВР
Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов проинспектировал работу пункта временно размещения (ПВР), организованного правительством Москвы, в котором находятся жители региона, покинувшие свои дома из-за обстрелов.
Как сообщил Смирнов в своем Telegram-канале, этот ПВР рассчитан на 2 тыс. человек, в нем есть столовая и палатки для приема пищи. «Обсудили с земляками текущие потребности. По организации быта особых вопросов не возникает. Все с нетерпением ждут возможности вернуться в свои дома», – написал он.
Благодаря поддержке правительства Москвы ПВР на высоком уровне обеспечен лекарствами и медоборудованием, отметил Смирнов. В частности, обеспечены необходимыми препаратами люди с сахарным диабетом.
Кроме того, в ПВР имеются вольеры для домашних животных со специальным кормом. Также Смирнов поручил обеспечить ПВР тренерами для занятий с размещенными в нем детьми.
«Сейчас Курская область получает помощь со всей страны. Лагерь, который я посетил, организован правительством Москвы. Благодарю руководство столицы и московских газовиков за помощь. С нами вся Россия! Мы выстоим!» – написал руководитель региона.