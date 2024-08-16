Для большинства война – сериал. Многие просто не хотят погружаться в эти кишки и кровь. Это больно. Это тяжело. Отложим на несколько недель, успеем. Времени же много. Но правда в том, что его, времени, нет.0 комментариев
В Москве арестован мужчина за поджог автомобиля Росгвардии
Зюзинский суд Москвы отправил Евгения Смирнова в СИЗО за поджог служебного автомобиля Росгвардии, в котором находились сотрудники ведомства.
Ему предъявлено обвинение в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Смирнова отправили под стражу до 15 октября 2024 года, передает ТАСС.
По данным следствия, мужчина поджег служебный автомобиль Росгвардии на Нагорной улице, зная, что в нем находятся сотрудники правоохранительных органов. Пострадавших в результате происшествия не было.
Сотрудники вневедомственной охраны ГУ Росгвардии по Москве быстро задержали подозреваемого. По факту преступления было возбуждено уголовное дело.