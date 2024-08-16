Для большинства война – сериал. Многие просто не хотят погружаться в эти кишки и кровь. Это больно. Это тяжело. Отложим на несколько недель, успеем. Времени же много. Но правда в том, что его, времени, нет.0 комментариев
Армия Белоруссии заявила о готовности к любым провокациям Украины
Глава Минобороны Белоруссии Хренин заявил о высокой вероятности провокаций со стороны Украины
Остается высокой вероятность вооруженных провокаций со украинской стороны на белорусско-украинской границе, заявил в ходе совещания у президента Белоруссии Александра Лукашенко глава министерства обороны страны Виктор Хренин.
По его словам, украинские спецслужбы и диверсионные группы активно действуют в приграничных районах, что создает серьезную угрозу безопасности страны, передает БелТА.
Хренин подчеркнул, что белорусская армия находится в состоянии высокой боевой готовности и готова дать адекватный ответ на любые провокации.
Лукашенко поручил ведомству принять дополнительные меры для усиления охраны государственной границы и нейтрализации угроз.
Также он призвал международное сообщество обратить внимание на нарастающую напряженность в регионе и оказать давление на Киев с целью прекращения провокационных действий.
Ранее Хренин заявил, что спецназ и ракетные войска Белоруссии направлены в район украинской границы.