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Путин поздравил президента и премьера Индии с Днем независимости
Путин: Россия придает большое значение отношениям стратегического партнерства с Индией
Москва придает большое значение отношениям особо привилегированного стратегического партнерства с Нью-Дели и намерена и впредь развивать связи, подчеркнул президент России Владимир Путин в поздравлении с Днем независимости Индии. Послание российского лидера, адресованное президенту Индии Драупади Мурму и премьер-министру Нарендре Моди, опубликовано на сайте Кремля.
«Придаем большое значение отношениям особо привилегированного стратегического партнерства с Индией. Уверен, что последовательная реализация договоренностей, достигнутых по итогам наших недавних переговоров в Москве, будет способствовать дальнейшему развитию многопланового российско-индийского сотрудничества», – передает ТАСС слова Путина.
Ранее индийский премьер-министр Нарендра Моди в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным пригласил российского лидера посетить Индию в следующем году.