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    Эксперт назвал ошибки Долиной при общении с мошенниками с Украины
    Алаудинов рассказал о целях ВСУ при нападении на Курскую область
    Военный эксперт объяснил ставку ВСУ на бронемашины Stryker под Курском
    Большинство жителей курского приграничья переселили в безопасные места
    Жители курского приграничья рассказали о жестокости бойцов ВСУ
    Военкор: Киев выпускает «консервы» о положении ВСУ в Курской области
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Радоваться смерти и горю сограждан – дело погибельное

    Некоторые люди видят нравственные границы и останавливаются. Они понимают, что им туда не нужно. «Я не буду радоваться смерти и горю сограждан» – одна из таких границ. Многие противники действующей власти и СВО на ней остановились. Некоторые, судя по многочисленным публикациям в сетях, нет.

    16 комментариев
    Александр Филиппов Александр Филиппов Атаки будут устроены так, чтобы кричать «позор»

    Мы ведь не думаем, что вот прямо сейчас всё закончится? Увы. Ну так надо ожидать по логике событий, что они будут всякий раз устроены именно так: чтобы зацепиться языком и кричать «позор».

    15 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Что делать с украинским ядерным терроризмом

    Ни МАГАТЭ, ни другие подконтрольные Западу организации (включая ООН) ничего не сделают для того, чтобы обуздать Зеленского. Решать проблему ядерного терроризма Украины все равно придется нам.

    9 комментариев
    14 августа 2024, 20:57 • Новости дня

    Львова-Белова: Число детей в стационарных учреждениях России можно сократить на четверть

    Tекст: Валерия Городецкая

    Количество детей, находящихся в стационарных учреждениях в России, можно сократить на 25%, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

    На встрече с главой Ставропольского края Владимиром Владимировым в рамках всероссийской инспекции системы профилактики социального сиротства Львова-Белова отметила, что Ставрополье достигло одного из лучших показателей в России по сокращению числа детей в возрасте до четырех лет в домах ребенка, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    «В регионе численность детей до четырех лет, проживающих в учреждениях, сократилась в два раза. В регионе работают службы «Дети в семье», клубы устойчивого развития, проводится работа с алко- и наркозависимыми родителями. В целом мы видим, что при дополнительных усилиях количество детей в стационарных учреждениях по всей стране можно сократить на 25%», – сказала она.

    Кроме того, детский омбудсмен провела рабочее совещание с руководителями органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также органами опеки и попечительства.

    «Есть практика, когда органы опеки и МВД заключают соглашение, которые производят поиск родственников в ситуации безнадзорности и беспризорности детей, чтобы передать их под опеку. МВД в регионах активно включаются в эту работу. Также создаются комиссии по обоснованности размещения детей в учреждениях. Они прорабатывают индивидуальный план работы с семьей, определяют, где можно помочь. Предлагаю создать и в Ставрополье такую комиссию», – отметила детский омбудсмен в ходе встречи.

    Львова-Белова также посетила краевой специализированный центр медицинской реабилитации для детей, дошкольный детский дом №9, ставропольский социальный приют для детей и подростков «Росинка» и региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи Ставропольского края «Сириус 26».

    14 августа 2024, 11:13 • Новости дня
    В Курской области взяли в плен новую группу украинских десантников
    В Курской области взяли в плен новую группу украинских десантников
    @ кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    В Курской области российские военные взяли в плен группу из трех украинских военнослужащих, состоящих в 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ, сообщают силовые структуры ВС России.

    Как отметил представитель силовых ведомств, все трое задержанных являются военнослужащими 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады украинской армии, передает РИА «Новости».

    В среду утром российские военные взяли в плен пятерых военнослужащих 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе села Малая Локня в Курской области.

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    14 августа 2024, 17:20 • Новости дня
    Жители курского приграничья рассказали о жестокости бойцов ВСУ

    СК: Жители курского приграничья рассказали о жестокости бойцов ВСУ

    Жители курского приграничья рассказали о жестокости бойцов ВСУ
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пострадавшие от преступных действий украинских националистов жители Курской области делятся со следователями свидетельствами жестокости и бесчеловечности военнослужащих ВСУ, сообщил Следственный комитет России.

    Жители курского приграничья также рассказывают, как в спешке покидали дома вместе с детьми, опасаясь за свои жизни, добавили в ведомстве, передает РИА «Новости».

    В СК подчеркнули, что, помимо признания граждан потерпевшими и фиксации их показаний, ведомство занимается вопросами юридического сопровождения и помогает им в решении проблем социально-бытового характера.

    Ранее ВСУ разрушили православный храм в Курской области.

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    14 августа 2024, 21:11 • Видео
    Нападение на Курщину: Байден все знал

    Президент США Джо Байден впервые прокомментировал нападение украинских военных на Курскую область России, намекнув, что американцы были проинформированы об этом плане. Теперь его администрация и администрация Владимира Зеленского попытаются выжать из этой ситуации максимум.

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    14 августа 2024, 15:32 • Новости дня
    Минобороны показало видео пленения солдат ВСУ в Курской области

    Минобороны показало видео взятия в плен солдат ВСУ в Курской области

    Минобороны показало видео пленения солдат ВСУ в Курской области
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство обороны России распространило кадры взятия бойцов ВСУ в плен российскими военнослужащими на территории Курской области.

    На видео показано взятие в плен военнослужащих 80-й и 82-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в населенных пунктах Малая Локня, Мартыновка и Уланок, сообщается в Telegram-канале ведомства.

    Напомним, в среду утром российские военные взяли в плен пятерых военнослужащих 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе села Малая Локня в Курской области и группу из трех украинских военнослужащих 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.

    Коментарии (11)
    14 августа 2024, 14:59 • Новости дня
    Мужчина выжил после нападения медведя на Камчатке
    Мужчина выжил после нападения медведя на Камчатке
    @ t.me/mchs_official

    Tекст: Валерия Городецкая

    На Камчатке мужчина смог отбиться от напавшего на него медведя, его госпитализировали с травмами руки и головы, сообщило МЧС России.

    По информации из Telegram-канала МЧС России, инцидент произошел в лесу рядом с одним из садовых товариществ на Камчатке.

    Раненого мужчину обнаружил и отвел к дороге охотовед, спасатели оказали пострадавшему первую помощь.

    В июле женщина погибла от нападения медведя в Бурятии.

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    14 августа 2024, 14:39 • Новости дня
    МИД заявил о провале целей нападения ВСУ в Курскую область

    Официальный представитель МИД Захарова: ВСУ не достигли главной цели нападения на Курскую область

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украине не удалось достичь ключевой цели вторжения в Курскую область, которая заключалась в том, чтобы отвлечь российские войска от Донбасса и Слобожанщины, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Дипломат, ссылаясь на данные областной администрации, указала, что в результате атак ВСУ на Курскую область погибли 12 мирных жителей, включая бригаду скорой помощи и беременную женщину, более 120 человек, в том числе десять детей, пострадали.

    «Несмотря на все эти варварские приемы, главной своей цели – отвлечь российские вооруженные силы от Донбасса и Слобожанщины – режим Зеленского не добился», – заявила Захарова, ее слова приводит сайт МИД. Она отметила, что силы России дают решительный отпор украинским боевикам, прорвавшимся на территорию Курской области.

    «Киевскому режиму следует крепко задуматься, а не продолжать терроризировать мирных жителей, в том числе в других районах в зоне СВО, где его формирования тоже ведут огонь по жилым кварталам и объектам гражданской инфраструктуры», – подчеркнула дипломат.

    Она добавила, что российские суды на основании доказательств СК продолжают выносить приговоры украинским неонацистам, совершившим тяжкие преступления против мирных граждан. Захарова напомнила, что украинский боевик Шкильнюк, расстрелявший гражданский автомобиль в Мариуполе, получил 21 год лишения свободы.

    «Никому из преступников не уйти от наказания. Они ответят по всей строгости закона. За все», – заявила представитель российского МИД.

    Украинцы, спасаясь от «могилизации», устроенной режимом Зеленского, вынуждены платить баснословные суммы, чтобы получить возможность выехать за границу, «они готовы на все, только бы не попасть в ряды ВСУ и не быть отправленными на убой», указала Захарова.

    «Все это лишний раз доказывает, что жители Украины для Запада и его киевских марионеток – это дешевый расходный материал. Ради достижения собственных узкокорыстных целей они без колебаний приносят их в жертву», – заявила она.

    Дипломат также указала на множащиеся свидетельства зашкаливающей коррупции в структурах власти Украины. «Очевидно, что насквозь прогнивший изнутри режим киевских узурпаторов держится исключительно на денежной подпитке Запада. Его крах – лишь вопрос времени», – подчеркнула она.

    Кроме того, ежедневно появляются сообщения о новых случаях варварских разрушений радикальными националистами памятников советским воинам-освободителям на Украине, отметила дипломат.

    «Все перечисленное, включая атаки ВСУ на территорию России при соучастии натовских покровителей, полностью подтверждают актуальность целей и задач специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины, которые обязательно будут выполнены», – резюмировала она.

    Ранее руководитель спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что Киев задействовал для операции в Курской области более 11 тыс. человек.

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    14 августа 2024, 08:10 • Новости дня
    Система ПВО сбила за ночь 117 беспилотников ВСУ и четыре ракеты «Точка-У»

    Минобороны: Система ПВО сбила за ночь 117 беспилотников ВСУ и четыре ракеты над территорией России

    Tекст: Александра Юдина

    Российская система ПВО сбила за ночь 117 украинских беспилотников и четыре ракеты «Точка-У» над территорией страны, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что наибольшее количество беспилотников было уничтожено над территорией Курской области – 37 единиц. Еще 37 беспилотников были сбиты над Воронежской областью, 17 – над Белгородской, 11 – над Нижегородской, девять – над Волгоградской, три – над Брянской, два – над Орловской, один – над Ростовской.

    Кроме того, российские ПВО перехватили и уничтожили четыре тактические ракеты «Точка-У».

    Ранее утром силы ПВО сбили беспилотник ВСУ в Ростовской области. До этого система ПВО сбила два украинских беспилотника в Орловской области. Средства ПВО и РЭБ работают для подавления БПЛА в Нижегородской области.

    Также в результате атаки беспилотников ВСУ на многоквартирный дом в Шебекино Белгородской области произошел пожар, частично обрушилась плита перекрытия и была повреждена газовая магистраль.

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    14 августа 2024, 16:25 • Новости дня
    Минобороны показало кадры уничтожения броневика Stryker ВСУ в Курской области

    ВС России уничтожили еще один броневик Stryker ВСУ в Курской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военнослужащие уничтожили в приграничном районе Курской области еще одну украинскую бронемашину Stryker производства США, сообщило Минобороны.

    Бойцы группировки ВС России «Север» обнаружили броневик ВСУ с помощью разведывательного беспилотника ZALA, после чего по нему был нанесен удар барражирующим боеприпасом «Ланцет», говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

    Ранее в среду российские военные уничтожили бронемашину ВСУ Stryker американского производства в Курском приграничье.

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    14 августа 2024, 12:15 • Новости дня
    Минобороны показало видео очередного уничтожения американского броневика ВСУ Stryker
    Минобороны показало видео очередного уничтожения американского броневика ВСУ Stryker
    @ Кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные уничтожили очередную бронемашину ВСУ Stryker американского производства в Курском приграничье, свидетельствуют кадры, опубликованные Минобороны России.

    В Telegram-канале ведомства указано, что операторами БПЛА была выявлена боевая бронированная машина ВСУ Stryker американского производства, после чего обнаруженная цель была уничтожена с применением барражирующего боеприпаса «Ланцет».

    Ранее Минобороны показало кадры поражения танка ВСУ «Ланцетом».

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    14 августа 2024, 08:36 • Новости дня
    ФСБ задержала подозреваемую в госизмене женщину в ДНР

    ФСБ задержала подозреваемую в госизмене женщину в ДНР за передачу данных украинским спецслужбам

    Tекст: Александра Юдина

    В ДНР сотрудниками УФСБ была задержана россиянка, подозреваемая в государственной измене, сообщили в управлении ФСБ.

    По данным следствия, женщина собирала и передавала украинским спецслужбам сведения о деятельности российских спасателей, что могло привести к новым жертвам среди гражданских лиц, передает ТАСС.

    В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ «Государственная измена». Ведется следствие, в ходе которого будут установлены все обстоятельства совершенного преступления и круг лиц, причастных к противоправной деятельности.

    Накануне ФСБ задержала сотрудницу войсковой части ЮВО за шпионаж на Украину.

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    14 августа 2024, 09:33 • Новости дня
    Посол Келин призвал не воспринимать всерьез слова Зеленского о переговорах

    Посол России в Лондоне призвал не воспринимать всерьез слова Зеленского о переговорах

    Tекст: Александра Юдина

    Заявления Владимира Зеленского о возможности проведения мирных переговоров с Россией не стоит воспринимать всерьез, Киев никак не продемонстрировал подтверждение весомости данных слов, заявил посол России в Лондоне Андрей Келин.

    По его словам, заявления Зеленского «едва ли стоит комментировать» с учетом его «непроясненного статуса», передает ТАСС.

    «На деле Киев не продемонстрировал ничего, что могло бы подтверждать весомость этих слов», – отметил Келин.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что вооруженная провокация Киева на российско-украинской границе направлена на усиление его позиций на будущих переговорах, однако вести такие контакты с правительством, атакующим гражданских, бессмысленно.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, как Киев выбрал военное поражение вместо переговоров.

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    14 августа 2024, 16:56 • Новости дня
    Мосбиржа приостановила торги на фондовом рынке

    Мосбиржа объявила о приостановке торгов на фондовом рынке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Московская биржа в среду приостановила торги на фондовом рынке, следует из сообщения пресс-службы биржи.

    Торги на фондовом рынке приостановлены с 16.18 мск, сообщила Мосбиржа, передает ТАСС.

    Причина такого решения не называется. Точное время возобновления торгов будет объявлено дополнительно.

    В феврале Мосбиржа приостановила торги из-за ошибки конфигурации основного сервера торгово-клиринговой системы фондового рынка.

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    14 августа 2024, 07:51 • Новости дня
    Стало известно о работе ПВО и РЭБ для подавления БПЛА в Нижегородской области

    Tекст: Александра Юдина

    Утром в среду в Кулебакском муниципальном округе Нижегородской области зафиксированы попытки атаковать гражданские объекты с использованием беспилотников ВСУ, работают средства ПВО и РЭБ, сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

    В своем Telegram-канале он указал, что ситуация находится под контролем, все необходимые службы работают на месте происшествия.

    Ранее утром силы ПВО сбили беспилотник ВСУ в Ростовской области. До этого система ПВО сбила два украинских беспилотника в Орловской области.

    Также в результате атаки беспилотников ВСУ на многоквартирный дом в Шебекино Белгородской области произошел пожар, частично обрушилась плита перекрытия и была повреждена газовая магистраль.

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    14 августа 2024, 20:21 • Новости дня
    Алаудинов рассказал о целях ВСУ при нападении на Курскую область

    Алаудинов рассказал о планах ВСУ по захвату части Белгородской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские войска планировали захватить не только Курскую область, но и часть Белгородской, заявил командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.

    «Целью изначально было захватить Курскую область, <…> планировалось захватить еще часть Белгородской области, но у них расчет был такой, что их молниеносное наступление уже не будет остановлено», – сказал он в эфире телеканала «Россия 1», передает ТАСС.

    По словам Алаудинова, руководство НАТО, принимая решение о нападении, рассчитывало на то, что украинские военнослужащие смогут занять значительную территорию и взять под контроль стратегические объекты в Курской области, «чтобы Россию посадить за стол переговоров на их условиях и заставить выйти с тех территорий, которые в принципе являются российскими», передает РИА «Новости».

    Ранее Минобороны показало видео пленения солдат ВСУ в Курской области.

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    14 августа 2024, 09:58 • Новости дня
    Захарова призвала ООН признать терроризмом действия ВСУ в Курской области

    Спикер МИД Захарова призвала ООН признать террористический характер действий ВСУ в Курской области

    Захарова призвала ООН признать терроризмом действия ВСУ в Курской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала представителей ООН признать террористический характер действий ВСУ в Курской области.

    По ее словам, любые другие оценки, не содержащие определения «террористический», являются неприемлемыми, передает радио Sputnik.

    «Очень хочется надеяться, что то, что они заявили, не является перформансом или каким-то желанием снять с себя ответственность», – подчеркнула дипломат.

    Захарова призвала международную организацию начать с самого начала – с признания нарушений прав человека киевским режимом в отношении крымчан, жителей Донбасса и других регионов.

    Дипломат добавила, что события в Курской области – не просто нарушения прав человека, а терроризм со стороны киевского режима.

    Официальный представитель МИД также указала на то, что Запад долгие годы готовил украинские формирования для нанесения стратегического поражения России.

    «Вот это то самое отребье, которое формировалось долгие годы на западные деньги, преимущественно американские и британские, и потом скапливалось... как говорил Запад? Для нанесения стратегического поражения России», – отметила Захарова.

    Ранее президент Владимир Путин заявил, что вооруженная провокация Киева на российско-украинской границе направлена на усиление его позиций на будущих переговорах, однако вести такие контакты с правительством, атакующим гражданских, бессмысленно.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, как Киев выбрал военное поражение вместо переговоров.

    Коментарии (11)
    14 августа 2024, 21:15 • Новости дня
    Военный эксперт объяснил ставку ВСУ на бронемашины Stryker под Курском

    Военный эксперт Шурыгин: В США считали Stryker лучшей машиной для ведения сетецентрических войн

    Военный эксперт объяснил ставку ВСУ на бронемашины Stryker под Курском
    @ Us Army/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Stryker считается рейдовым бронетранспортером. Их задача – наносить удары и быстро уходить из-под огня. Эта машина почти не задействовалась противником в ходе прошлогоднего контрнаступа. Теперь же российским военным удалось ее затрофеить, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Владислав Шурыгин. Ранее в Сети появились кадры буксировки трофейной американской бронемашины Stryker.

    «Stryker считается рейдовой боевой бронемашиной (ББМ). Он был создан в конце 1990-х – начале 2000-х годов. Главная суть заключалась в том, чтобы на его базе формировать создание новых легких пехотных бригад, которые имели бы высокую подвижность и одновременно с этим достаточно мощную огневую составляющую», – объяснил военный эксперт Владислав Шурыгин.

    «Эти ББМ передвигаются с большой скоростью, они обладают высокой проходимостью, и их легко перебрасывать по воздуху в любой регион. Задача Stryker – участвовать в наступлении на самом острие, в авангарде. То есть они заточены под то, чтобы быстро перемещаться, наносить удары и уходить из-под огня», – детализировал военный аналитик.

    Кроме того, бронеавтомобили имеют мощную широкополосную связь, которая позволяет использовать их в ходе сетецентрических войн, продолжил спикер. «Поэтому Stryker – довольно серьезная машина, которую американцы много лет считали своим ноу-хау. Ничего лучше с точки зрения бронетехники для перевозки пехоты у них нет», – отметил Шурыгин.

    Впрочем, у этих ББМ есть и определенные недостатки. «Во-первых, большая высота. Во-вторых, броня – у Stryker она противоосколочная, противопульная, то есть она не способна защитить от современных средств поражения. В-третьих, вооружение – на американской боевой машине установлена либо малокалиберная скорострельная пушка, либо крупнокалиберные пулеметы», – пояснил собеседник.

    Он уточнил, что некоторое время назад была специальная модификация Stryker под новую пушечную башню, которая должна была превратить машину в некое подобие российской САУ «Нона».

    Военный эксперт напомнил, что ВС России ранее редко сталкивались с американской машиной Stryker. «В прошлом году они появлялись эпизодически, поэтому у нас не было таких трофеев. Однако хорошая подготовка и организация боя позволяет российским военным работать против любой техники противника», – акцентировал он.  

    Теперь же специалистам предстоит изучить затрофеенный Stryker. «Мы отработаем все боевые возможности, найдем сильные и слабые стороны, посмотрим, что мы можем перенять, или убедимся, что наша техника лучше», – указал Шурыгин.

    В свою очередь, военный эксперт Константин Сивков обратил внимание на набор той бронетехники, которую ВСУ используют в ходе атаки на Курскую область. Так, например, были замечены танки Т-64, но Abrams и Leopard на поле боя не явились. «Дело в том, что эта авантюра была обречена на поражение и уничтожение техники. Поэтому на этом направлении ВСУ используют все, чем они богаты, в том числе Marder и Bradley, а дефицитные танки берегут», – сказал собеседник.  

    Ранее российские военные затрофеили американскую бронированную машину Stryker. В Telegram-канале журналиста Владимира Соловьева опубликовано видео, как бойцы 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты буксируют бронетранспортер. Российский боец в ролике говорит, что машина – то еще «ведро». По его словам, машину удалось завести, она поехала своим ходом, но затем у Stryker задымилась коробка передач и машину пришлось взять на буксир.

    Stryker – семейство колесных боевых бронированных машин, разработанных и производимых американской компанией General Dynamics Land Systems. Состоит на вооружении ВС США.

    Напомним, с начала вторжения в Курскую область ВСУ потеряли более 200 единиц различной бронетехники. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему противник именно здесь крайне зависит от бронетехники и что этому могут противопоставить ВС России.

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    • Нападение на Курщину: Байден все знал

      Президент США Джо Байден впервые прокомментировал нападение украинских военных на Курскую область России, намекнув, что американцы были проинформированы об этом плане. Теперь его администрация и администрация Владимира Зеленского попытаются выжать из этой ситуации максимум.

    • Почему Трамп начал проигрывать

      Рейтинг вице-президента США Камалы Харрис продолжает расти и по ряду опросов уже опережает рейтинг Дональда Трампа. Его шансы на возвращение в Белый дом тают, Трамп нервничает – и это провоцирует его на новые ошибки. Почему он начал проигрывать?

    • Как ополовинили арсенал для Украины

      Так называемая чешская инициатива, в рамках которой спонсоры Украины планировали передать в ВСУ миллион артиллерийских снарядов, сильно умерила свои амбиции. Начали чехи бодро, втянув в эту авантюру даже те страны, где симпатизируют России. А потом что-то пошло не так. Что именно?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

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