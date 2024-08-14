Львова-Белова: Число детей в стационарных учреждениях России можно сократить на четверть

Tекст: Валерия Городецкая

На встрече с главой Ставропольского края Владимиром Владимировым в рамках всероссийской инспекции системы профилактики социального сиротства Львова-Белова отметила, что Ставрополье достигло одного из лучших показателей в России по сокращению числа детей в возрасте до четырех лет в домах ребенка, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«В регионе численность детей до четырех лет, проживающих в учреждениях, сократилась в два раза. В регионе работают службы «Дети в семье», клубы устойчивого развития, проводится работа с алко- и наркозависимыми родителями. В целом мы видим, что при дополнительных усилиях количество детей в стационарных учреждениях по всей стране можно сократить на 25%», – сказала она.

Кроме того, детский омбудсмен провела рабочее совещание с руководителями органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также органами опеки и попечительства.

«Есть практика, когда органы опеки и МВД заключают соглашение, которые производят поиск родственников в ситуации безнадзорности и беспризорности детей, чтобы передать их под опеку. МВД в регионах активно включаются в эту работу. Также создаются комиссии по обоснованности размещения детей в учреждениях. Они прорабатывают индивидуальный план работы с семьей, определяют, где можно помочь. Предлагаю создать и в Ставрополье такую комиссию», – отметила детский омбудсмен в ходе встречи.

Львова-Белова также посетила краевой специализированный центр медицинской реабилитации для детей, дошкольный детский дом №9, ставропольский социальный приют для детей и подростков «Росинка» и региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи Ставропольского края «Сириус 26».