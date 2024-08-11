Россия выбрала для себя тактику тоннелепроходческого комплекса: медленно, спокойно и безэмоционально идти к поставленной цели. В то же время Украина сделала выбор в пользу возмущения спокойствия и выталкивание из зоны комфорта. Рейд ВСУ в Курскую область – попытка перевернуть шахматную доску и вновь обеспечить себе праздничный победный настрой. Но Москва сохраняет «русскую холодность».10 комментариев
CNN: Новый глава ХАМАС Синвар желает прекращения огня с Израилем
Новоизбранный руководитель политбюро ХАМАС Яхья Синвар якобы желает установления о прекращении огня с израильской стороной, об этом со ссылкой на израильский источник сообщает CNN.
Синвар якобы желает установить прекращение огня, но мнение премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по этому вопросу пока неизвестно, утверждает CNN.
Соединенные Штаты якобы готовы надавить на израильскую сторону, чтобы та согласилась на прекращение огня, поскольку это должно предотвратить региональную войну.
Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что события на Ближнем Востоке могут обернуться региональной войной.