Спортсмен, который имеет необходимые природные данные и развивает их упорными, дисциплинированными тренировками, не вписывается и не может вписаться в повесточку. Поэтому либо олимпийские игры зачахнут, либо прогрессивная повестка сойдет на нет – а долго сосуществовать они не смогут.13 комментариев
В ООН отреагировали на удар Израиля по школе в секторе Газа
Используемые для размещения перемещенных лиц объекты не должны становиться целями атак, все они должны быть защищены, заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.
Он продчеркнул, что в соответствии с международным гуманитарным правом все подобные объекты должны быть защищены, передает ТАСС.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия глубоко потрясена атакой Израиля на школу «Эт-Табиин», в результате которой погибли более ста человек и еще десятки пострадали.
Напомним, в результате израильского удара по школе в секторе Газа погибли не менее 100 человек.