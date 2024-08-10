В ООН отреагировали на удар Израиля по школе в секторе Газа

Tекст: Вера Басилая

Он продчеркнул, что в соответствии с международным гуманитарным правом все подобные объекты должны быть защищены, передает ТАСС.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия глубоко потрясена атакой Израиля на школу «Эт-Табиин», в результате которой погибли более ста человек и еще десятки пострадали.

Напомним, в результате израильского удара по школе в секторе Газа погибли не менее 100 человек.