Спортсмен, который имеет необходимые природные данные и развивает их упорными, дисциплинированными тренировками, не вписывается и не может вписаться в повесточку. Поэтому либо олимпийские игры зачахнут, либо прогрессивная повестка сойдет на нет – а долго сосуществовать они не смогут.11 комментариев
Суд арестовал задержанного за взятку главу Сергиева Посада
Суд в Москве заключил под стражу главу Сергиево-Посадского городского округа Акулова
Глава Сергиево-Посадского городского округа Дмитрий Акулов, задержанный по делу о получении взяток на сумму более 15 млн рублей, арестован на два месяца, сообщили в прокуратуре Московской области.
Тверской районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и заключил Акулова под стражу до 9 октября, его также проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям, передает ТАСС.
Ранее в отношении Акулова было возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки.