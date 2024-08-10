Суд арестовал задержанного за взятку главу Сергиева Посада

Суд в Москве заключил под стражу главу Сергиево-Посадского городского округа Акулова

Tекст: Вера Басилая

Тверской районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и заключил Акулова под стражу до 9 октября, его также проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям, передает ТАСС.

Ранее в отношении Акулова было возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки.